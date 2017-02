¿La gran mentira de Hernán Cortés?

“Cada día menguaban nuestras fuerzas y las de los mexicanos crecían, y veíamos muchos de los nuestros muertos, y aunque peleábamos muy como varones no podíamos hacer retirar los muchos escuadrones que de día y de noche nos daban guerra [ ], en fin, veíamos la muerte a los ojos”.

Así de vibrante narra un soldado raso uno de los infructuosos intentos de Hernán Cortés de entrar en la ciudad de México. El fragmento forma parte de un documento imprescindible para conocer la conquista del nuevo continente: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Mucho se ha escrito sobre este libro en el que algunos ven un ejemplo de ‘protoperiodismo’, al haber sido escrito por un testigo directo de las aventuras de conquistador, y no, como era costumbre, por un historiador de la Corte a partir de crónicas ajenas. Incluso el escritor Carlos Fuentes vio en el escritor a ‘nuestro primer novelista’. El autor es -según se admite hasta hoy- Bernal Díaz del Castillo, un soldado que luchó con Cortés durante la conquista, según publica XLSemanal.

A pesar de la importancia histórica de su obra literaria, poco se sabe de este personaje, y él apenas deja caer en su libro datos sobre su vida anterior a la aventura americana. Solo menciona que nació en Medina del Campo, pero no su fecha de nacimiento, dato que los especialistas sitúan en 1495 o 1496.

Rondaba los 20 años cuando en 1514 se embarcó hacia América a probar fortuna. Recaló primero en Panamá, después en Cuba y se alistó más tarde como soldado raso en las primeras expediciones de la conquista de México. Participó tanto en las frustradas de 1517 y 1518 como en las que finalmente llevaron a Hernán Cortés a hacerse con el Imperio azteca, entre 1519 y 1521. Seis décadas más tarde, ya octogenario y viviendo en Guatemala, donde llegó a ser regidor de la ciudad de Santiago, Díaz del Castillo rememoró la conquista de México en la Historia verdadera.

Esta escasez de información sobre su vida no cuadra con la figura de un soldado que, por cuanto se deduce del texto, estuvo en todo momento, codo con codo, con Hernán Cortés. Lo acompañó en el primer desembarco de 1519 y no se separó de él ni durante el resto de la aventura mexicana ni más tarde en Honduras; lo siguió incluso en los dos viajes que Cortés emprendió hacia España para reclamar a Carlos V lo que consideraba que este le debía. Conoció Bernal los secretos del testamento del conquistador, así como los detalles más íntimos de su relación con la Malinche, la indígena que le robó el corazón a Cortés.

El conquistador, sin embargo, no menciona a Díaz del Castillo ni una sola vez en las cinco largas cartas que escribió relatando su conquista. Nuevamente, el gran interrogante: ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Cortés no dejar casi huellas documentales? La pregunta no es nueva.

Ya a mediados del siglo XIX, el historiador estadounidense Robert Anderson Wilson puso en duda la existencia del soldado Bernal Díaz del Castillo. Otros deducen, simplemente, que habría más de una mano detrás del romántico personaje del soldado reconvertido en cronista. Ahora, alguien ha dado un paso más. El antropólogo francés Christian Duverger, autor de una monumental biografía de Hernán Cortés, apunta en su Crónica de la eternidad que el autor de la Historia verdadera no pudo ser otro que… ¡el mismo Hernán Cortés!

¿En qué se basa para echar por tierra cinco siglos de Historia? Expone primero la imposibilidad de que alguien como Díaz del Castillo, que carecía de una educación avanzada y que pudo haber sido incluso analfabeto, escribiera una joya literaria plagada de cultismos con citas de clásicos griegos y latinos y relatase detalles solo al alcance del conquistador. “No soy latino” -es decir, no soy hombre culto- escribió Bernal en una carta que no prueba que supiera escribir, pues pudo ser dictada.

Además, duda que un hombre de 84 años, edad que tendría al escribir el libro, retuviese en su memoria un nivel de detalle en los acontecimientos como el que registra la Historia verdadera, sobre hechos ocurridos 60 años antes.

A partir de ahí reconstruye a un Cortés enfrentado a Carlos V y a su sucesor, Felipe II. El rey veía en él una amenaza a su potestad y riquezas. Cortés le reclamaba mayores bienes y poder no solo para él, sino para el resto de los descubridores, amenazados por las Nuevas Leyes del rey, que anteponían los derechos monárquicos a los de los soldados que habían conquistado América. Esta reivindicación de los conquistadores tuvo drásticas consecuencias. los textos de Cortés fueron prohibidos, y reducidos a cenizas.

La teórica fábula de Cortés

Y esa es la razón por la que Cortés, en su afán de pasar a la posteridad por los méritos que creía merecer, habría redactado en secreto una historia no oficial, que atribuyó a un soldado anónimo: Cortés empezó a escribir la Historia verdadera, según Duverger, en 1527 en Valladolid, al mismo tiempo que, para despistar, contrató al cronista oficial de la Corte, López de Gómara, a quien confió sus archivos para que redactara la historia oficial. Como Cortés preveía, tras su muerte en 1547, la obra de Gómara fue prohibida. Se trataba de borrar la memoria del conquistador.

Pero su manuscrito en el que se hizo pasar por un soldado siguió oculto. Lo estuvo 20 años, hasta que los hijos de Cortés decidieron usarlo para reivindicar sus derechos y propiedades en México. La crónica escrita por Cortés viajó entonces, en 1566, a América con intención de convertirse en un golpe de efecto. Pero fracasaron. Los descendientes de Hernán Cortés fueron detenidos y deportados.

Para proteger el escrito, lo enviaron a Guatemala, donde vivía Bernal uno de los pocos supervivientes de la conquista. Así llega a su hijo, Francisco Díaz del Castillo, quien, tal y como afirma Duverger, aprovecharía la oportunidad para convertirse en el “hijo de un héroe”. Atribuyó el libro directamente a su padre, haciendo algunas modificaciones, para mejorar su posición social y económica. Y como dice Duverger, hasta ahora

La teoría del historiador francés ha levantado airadas críticas. “La entelequia de que lo escribió Cortés es rocambolesca afirma Guillermo Serés, catedrático de Filología y responsable de la última edición crítica de la Historia verdadera“. Duverger no aporta ninguna prueba.

Serés argumenta que la obra no fue escrita cuando Bernal tenía 84 años, sino en varias fases durante 16 años, y que los cultismos que Duverger le atribuye aparecen en las coplas de Jorge Manrique. En México tampoco ha encontrado respaldo la nueva teoría, pero el debate es tan enconado que Duverger ha pedido a la Real Academia Española que medie en el conflicto.

