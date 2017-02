«Esta novela surge como una reacción alérgica al frentismo»

Ana Sanz-Magallón y Montse Ganges firman como Margarita Melgar y acaban de publicar una novela, 'El verano de nunca acabar' (editorial Harper Collins) sobre el blanco y el negro, los rojos y los azules, la derecha y la izquierda, la religiosidad y el ateísmo, el ecologismo y el capitalismo salvaje, sobre una España de alma dividida y opiniones maniqueas. Lo han hecho con una materia prima que, en el fondo, también supone un contraste frente a ese paisaje carente de tonalidades: el humor. Sutil, afilado, descarado, brutal muchas veces. De fácil lectura, el libro cuenta cómo dos familias con visiones del mundo radicalmente distintas deben resolver el destino de una herencia compartida. Adentrarse en sus páginas garantiza al menos un rato divertido y ameno. Ana Sanz-Magallón, madrileña, afincada en Granada y consultora de guiones de cine, responde a esta entrevista.

'El verano de nunca acabar' es una sátira del debate público y político actual en España, marcado por el frentismo y los discursos excluyentes. ¿Le parece bien esa definición o la matizaría?

Quizá subrayaría que es una sátira política sin apenas políticos. Son dos familias -cada una en el extremo de su media España- que viven en su burbuja, que están convencidas de que su manera de vivir es la única válida y que la de los demás es intolerable. Pero, al margen del elemento político, es sobre todo una comedia con ganas de entretener y de arrancarle al lector, si no llega a la carcajada, por lo menos muchas risas.

¿Cómo nace este libro, cómo surge la idea?

Solemos decir que surge como una reacción alérgica al frentismo actual. Darse una vuelta por las redes sociales o por la sección de comentarios a cualquier noticia demuestra cómo todo, absolutamente todo, se enfoca desde un punto de vista ideológico. Una discusión sobre los toros, las vacunas, el cine español, el calentamiento global, o cualquier cosa, lleva a llamarle al otro facha o llamarle rojo, o sus derivados, y hasta ahí llegó el razonamiento. Como encima en las redes no hay espacio para matices, hay que pronunciarse con un "me gusta" o no, no es que el debate sea zafio: es que no llegamos ni a debatir. En la novela, este conflicto eterno de las dos Españas, tan sabido, lo situamos en un conflicto puntual igualmente reconocible: las furibundas disputas por una herencia. Así que la guerra está, por narices, servida.

En algunos momentos recuerda a las situaciones que explotó 'Ocho apellidos vascos', la serie 'Allí abajo'. ¿En España deberíamos reírnos mucho más de esa idiosincrasia un punto cainita que nos caracteriza?

Decía un lector que la novela era «un espejo para reírnos de nosotros mismos, que es al fin y al cabo lo que más nos une a los españoles». Ojalá, porque yo no sé si estamos perdiendo esa saludable costumbre. Los límites entre lo que consideramos humor, ofensa, o humor ofensivo dependen otra vez del bando en el que milite el 'humorista' en cuestión. Nosotras en la novela no nos reímos de algo tan trágico como la guerra civil, pero sí del guerracivilismo de hoy; no nos reímos de las creencias de los personajes, sino de su cerrilidad al intentar imponerlas.

El libro ofrece una solución milagrosa, algo así como un parque temático para la confrontación, promovido por familias con ideologías y concepciones del mundo opuestas. ¿No hay programas de televisión que, en el fondo, ya ofrecen tal cosa?

Sí, posiblemente en televisión ya tenemos ese ring dialéctico, pero el espectador nunca es protagonista y sale de ahí crispado. Los usuarios de nuestro parque salen, en cambio, bien relajaditos.

¿Qué políticos o líderes de opinión cree que deberían leer la novela, al menos para reconocerse en alguno de los estrambotes que plantea?

¡Todo el mundo! Todo el mundo debería leerse la novela. Con la amplísima galería de personajes, muy raro tiene que ser un lector para no identificarse con algún tic frentista de ninguno de ellos.

¿Cómo se define políticamente, se identifica con algún personaje especialmente?

El problema es que parece que hay que elegir entre uno de los dos únicos sacos posibles, ponerse una etiqueta bien clarita que quepa en 140 caracteres como mucho. Pero esa claridad solo la tienen los personajes de la novela, que no se desvían de su ortodoxia: tienen el pack completo de los tópicos de su bando. Más allá de eso, me identifico con Allegra por fumadora, con José Antonio por irascible, con Chaplin porque es noctámbulo, con Jimena porque es creyente, con Victoria porque se pasa la vida templando gaitas. Pero, políticamente, soy, somos las dos autoras, defensoras de la complejidad.

Usted trabaja asesorando a guionistas, domina el manejo de las historias y los relatos. Ello le permite viajar con frecuencia fuera de nuestro país. ¿Cómo le explicaría a alguien qué somos y hacia dónde vamos?

Me gusta explicar, y me gusta fijarme, en las muchas cosas buenas de España. De hecho, me sorprende cuánto despotricamos de nuestro país, el verso aquel de "Si habla mal de España, es español". Claro que hay cosas mejorables, pero como narrativa echar piedras constantemente contra nuestro propio tejado ni me parece bonito ni me parece justo ni me parece que tenga ninguna utilidad. Y respecto a hacia dónde vamos, pues no se sabe, pero venga lo que venga es preferible que lo gestionemos con humor.

Trabajar con artistas exige altas dotes de empatía. A veces tendrá que mediar. ¿Qué herramientas usa para alcanzar acuerdos, para convencerle a alguien de que debe seguir otro camino o corregir su punto de vista? También la novela trata de eso.

Cuando trabajo como consultora de guiones de cine, la mejor herramienta es conseguir, a través de preguntas, que el autor tome distancia con lo escrito. Es como ayudar a colgar un cuadro: si lo sostienes junto a la pared, el dueño de la casa puede alejarse unos pasos y ver si ahí le gusta, o si está torcido, que es algo que sería incapaz de juzgar con la nariz pegada al marco. Muchas veces en los guiones no hace falta señalar lo que está mal, ni sugerir cómo mejorar algo. En cuanto la persona que lo ha escrito puede verlo con perspectiva, sabe mejor que nadie qué falla y cómo arreglarlo. Así que mi única tarea es ayudar a que logre esa perspectiva.

Escribir junto a otra voz, en este caso Montse Ganges, proporciona también un punto de vista singular.

Escribiendo con Montse a cuatro manos, cada una tiene más distancia respecto a lo que acaba de escribir la otra. Eso siempre es bueno. Pero además, hablamos muchísimo antes de escribir una sola línea: pensamos y debatimos y negociamos la historia. Y luego nos intercambiamos los textos una y otra vez y nos reescribimos mutuamente sin piedad. Las dos hemos escrito y pulido cada párrafo. Cada una somos responsables de cada palabra al cien por cien.