Lanzan un SOS para salvar Doñana, La Albufera y el Delta del Ebro

SEO BirdLife, la principal organización ornitológica española, ha puesto en marcha una campaña que pretende concienciar a las administraciones públicas y a los ciudadanos de que se está ante la última oportunidad de evitar la desaparición de los tres principales humedales españoles: las marismas andaluzas de Doñana, La Albufera valenciana, y el tarraconense Delta del Ebro.

Se trata, segun su directora, Asunción Ruiz, de "una voz de alarma, de un SOS", porque asegura que la sobreexplotación de las aguas y los vertidos, añadidos al efecto del cambio climático, a los que los responsables políticos no ponen solución, "han colocado a estos tres espacios de altísimo valor ecológico contra las cuerdas" y, salvo que se adopten actuaciones urgentes, "están entrando en un punto de no retorno". "Decimos ¡basta ya! porque no podemos esperar ni un año más", añadió.

SEO explicó que estos tres humedales, que suman el 25% de todas las aves acuáticas que pasan los inviernos en España (unos 600.000 ejemplares) y donde se reproducen unas 60.000 parejas de centenares de especies en primavera, se encuentran en un estado de conservación "muy desfavorable", como el 80% del resto de humedales españoles, y ponen en serio peligro la conservación de las poblaciones de aves.

La campaña será doble. Por un lado, SEO entregará a todas las administraciones concernidas un informe detallado de la degradación de cada uno de los humedales y de las medidas mínimas precisas para su recuperación y le reclamará su puesta en marcha inmediata. Por otro, a través de la plataforma Chance.org, lanzará una campaña de adhesiones por internet -'Hay que mojarse por los humedales'- con la que busca que los poderes públicos noten la presión de los ciudadanos y abandonen su "inacción".

Males conocidos

Doñana se seca. SEO tiene calculado que el 85% de los humedales del parque declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco han desaparecido y que el enorme acuífero subterraneo que le daba viva agoniza. Exige el cierre inmediato de los 1.000 pozos ilegales que extraen agua para otras tantas hectáreas de cultivo sin control y la declaración de sobreexplotación del acuífero, para que los usos de riego estén condicionados a la recuperación del humedal.

La Albufera está en jaque. Las causas son los vertidos industriales ilegales y los vertidos agrícolas, que la contaminan y la llenan de microalgas y de centenares de toneladas anuales de fosfatos y nitratos, y por la falta de caudal. Exigen acabar completamente con los vertidos y 250 hectómetros cubicos anuales de aportaciones de agua de la cuenca.

El Delta del Ebro, el lugar más importante del Mediterráneo en congregación de aves marinas, tiene una doble amenaza, la insuficiencia de agua, debido a que los embalses retienen y minimizan su caudal de forma excesiva, y la notable merma de su superficie, provocada por estas mismas infraestructuras. Las compuertas de los pantanos retienen el 95% de los sedimentos que debería arrastrar el río al año hasta su desembocadura, por lo que el delta se ha reducido en más de 14 hectáreas. Las soluciones son más generosidad y mejor regulación en los caudales que llegan al delta y medidas para que las infraestructuras dejen pasar los sedimientos.