Nos vigilan

EN menudo lío nos hemos metido. O nos metieron ellos, los más listos. Resulta que ahora controlan nuestros movimientos: saben no sólo en qué lugar nos encontramos, sino lo que escribimos, nuestras conversaciones, nuestros íntimos deseos. Y son ellos, los registradores de escritos, imágenes y vídeos, quienes aprietan las teclas que nos desarman, ellos quienes se solazan con nuestros secretos y quienes dan fe de vida a nuestra existencia. Y todo sin darse importancia, cobijados en sus oficinas, en sus buhardillas, frente a la pantalla donde aparecen nuestras direcciones, nuestros teléfonos, nuestras imágenes, nuestros desnudos.

A cuento viene este preámbulo después de ser testigo del tejemaneje que hubo de utilizar mi sobrina con la intención de ahorrarse unos eurillos al contratar una habitación de alquiler en Madrid en la que, ignorando a la empresa contratante y negociando directamente con el dueño del piso, pretendía asentarse durante unos días. Algo parecido, ese negocio, al del blablacar, las idas y venidas en coches particulares que tanto incomodan, entre otros, a los taxistas. Sucedió que ella se puso en contacto, como digo, no con la susodicha empresa inmobiliaria, sino con el dueño del piso («Mira a ver qué nos podemos ahorrar tú y yo, ¿no te parece?»), conocedores ambos, el dueño de la vivienda y mi sobrina, de que había de por medio un contrato que le obligaba a depositar un porcentaje en la cuenta de la empresa en cuestión.

Fue el caso, que llegó a sus oídos las artimañas (la suya, por supuesto, también lo era) de los contratantes en vigilar los posibles apaños de los contratados cuando en la página de internet en la que depositas tus datos saltan, en cuanto entras en ella, tus números telefónicos o tus direcciones o, vete a saber, tus idas y venidas diarias. El caso es que en esa provechosa y secreta tarea se hallaba mi sobrina en la pantalla del ordenador, cuando su pareja intuyó no sólo el provecho, sino el secreto que escondía su obcecado empeño, y, en vigilante postura detrás de ella, se puso a observar cómo escribía tal que «.. zei, iete, cuato, nove, un, oso, sinco, tre, un». Eso escribía ella, para evitar, tal como alguien le había recomendado, el salto de su perfil numérico que la delataría en los ordenadores de la empresa en cuestión. Y él, ignorante del susodicho tema e imaginando, mientras leía en la pantalla, que, al escribir de esa manera su número de teléfono, mi sobrina había perdido el juicio, se abrazó a ella y comenzó a pedirla por favor, vuelve a tu ser, qué te ha pasado, con lo joven que eres, por Dios, por qué escribes de esa manera. En efecto, así escribía, con esa especie de anagrama, de sinestesia, de trastueque.

Todo ello hace que me pregunte si no se habrá llegado ya al punto más álgido en las cibernéticas investigaciones y, por ello, si no estaremos dando marcha atrás pensando que llegará el día en que se le crucen los cables al que dispone, precisamente, del dominio de los cables y desconecte no sólo la luz que nos alumbra, sino la de los aparatos electrónicos donde hemos depositado nuestro futuro. Dicen los expertos que si así fuera, si algunos mandamases decidieran jugar a la ruleta rusa y apretasen el botón de nuestro desconsuelo, desaparecerían como por ensalmo no sólo todos nuestros avances tecnológicos -internet, los móviles, la tablet, los drones, las videoconferencias-, sino nuestros avanzados medios de transporte -los envíos urgentes, el AVE vertiginoso o los aviones supersónicos-, todos ellos paralizados ante la ausencia de cualquier tipo de soporte físico, eléctrico, químico o matemático.

Y en esa marcha atrás volveríamos a nuestros elementales oficios, al trueque, yo te doy fruta y tú me das pescado, tú transportas mis enseres y yo te ayudo a pintar la casa. Ya lo hacía mi padre, quien trasladaba en un carro tirado por vacas, desde el pueblo donde vivía hasta otro donde se celebraba el mercado a una distancia de doce kilómetros, un cargamento de urces para el fogón de los panaderos, quienes lo canjeaban por hogazas de pan y dulces caseros. Para llegar a un acuerdo se daban un apretón de manos: no necesitaban teléfono, ni notario, ni siquiera firmas en papel. ¿Hemos mejorado desde entonces? Al parecer, así ha sido. Aunque, ¿no nos hemos parado a pensar alguna vez si nos encontramos satisfechos, por ejemplo, por esa cantidad de fotos que sacamos cada día en el móvil, en vez de aquella que nos sacó el fotógrafo en el día de fiesta en nuestra juventud y que tardó en revelar una semana?

No es necesario exagerar, sin embargo, para saber que buena parte de los avances no sólo son espectaculares, sino necesarios. Los adelantos médicos, por ejemplo: la edad del ser humano se ha duplicado en un espacio relativamente corto. Y volviendo a lo más prosaico, en vez de bajar al sótano a por carbón y leña, apretamos la tecla de la calefacción. Y en vez de tardar ocho horas en bus para ver a mi madre, lo hago en cuatro con mi propio coche. En vez de esperar a que la amiga con la que entablaste relación anoche responda dentro de unos días a tu carta para ver si dice que tiene ganas de volver a verte, le mandas un whatsapp. Los inventos no encuentran freno, pero bien habrían hecho los inventores en frenar sus fantasías, no vaya a ser que una simpleza como la del sinco, el sete, el oto y el neve se convierta en el pan nuestro de cada día.