Constipados y estreñimientos

EN la Alhambra corre el viento y hace frío, al menos en invierno. Y por ninguna de las estancias de los palacios nazaríes se ven indicios de que sus históricos habitantes usasen chimeneas, &lsquoglorias&rsquo o cualquier otro sistema de calefacción propio de la Edad Media. Ni los guías hacen referencias al asunto ni los paneles explicativos descienden a tales menudencias. A no ser que usasen braseros. Lo que me lleva a deducir que es muy posible que el pobre rey Boabdil y sus antecesores sufriesen más de un resfriado cada invierno, expuestos a los vientos helados que bajan desde la vecina y nevada sierra de su propio nombre. Pero la reina Isabel II del Unido Reino, unido por ahora, sí dispone de calefacción, aunque las estancias de Buckingham deben ser tan grandes que propician que su majestad sea atacada por el maldito virus del constipado. Por cierto, me informan de que en inglés se dice «cold (to have a cold)», pues «constipation» en ese idioma más bien significa estreñimiento, que, obviamente, se refiere a otra forma de atasco más grosera de nuestras vías corporales. Y de nuevo otra conclusión: la sangre real no protege de los virus que atacan a la nariz y a la garganta. Como ante la muerte -¡Ay aquellas danzas medievales!-, ante el virus del resfriado, todos los mortales iguales.Me entero del catarro regio por nuestra prensa (pues yo soy de los que la leen casi a diario), donde se comenta lo mucho que le duró el último a Doña Isabel. A mí me parece más bien un cotilleo que una verdadera noticia, por mucho color azul que tengan los hematíes de la reina inglesa, y por muchos días que haya durado la enfermedad. Ni que fuera un asunto de Estado. Pero lo perdono enseguida porque también leo que los estudiosos de turno han llegado a la evidencia de que una gran parte de las conversaciones que mantenemos se dedican al vulgar cotilleo y, además, que este es necesario. Por eso me atrevo a cotillear con ustedes de mí mismo.Yo, que no soy regio en absoluto y además presumo de medio republicano, también he tenido un doble constipado: uno en el cuerpo, en castellano, y otro en el alma, en inglés. El del cuerpo ha sido como el de todos, un catarrazo vulgar y molesto: toses, mocos, irritación de garganta, etc. Pero el del alma ha sido algo especial: un «constipation» mental, un atasco de mis entendederas, un estancamiento de mis capacidades cognitivas, para decirlo finamente. Toda la información que me llega desde la prensa, radio, televisión la considero como una especie de alimento informativo que nutre, es un decir, mi compromiso ciudadano, mi voluntad de estar al día acerca de lo que pasa allá en el mundo o más acá, por estas tierras. Y me ocurre igual que al digerir la comida: muchas noticias las asimilo, porque son buenas, o interesantes, o curiosas, y creo que me mantienen intelectualmente activo o moralmente satisfecho. Por ejemplo, me entero de que por fin se ha inventado tal vacuna tan necesaria para determinada enfermedad, o que investigadores españoles han conseguido piel humana con bioimpresoras, y ya está mi almita de buen ciudadano dando saltos de alegría.Pero algunas no puedo asimilarlas, se convierten en heces mentales de las que debo deshacerme. Si quieren unos ejemplos, el primero es esa noticia intermitente y prolongada año tras año del desalmado que asesina a su pareja porque cree que le pertenece, como si esta fuera un objeto. O lo de Palmira y los mastuerzos del EI, destruyendo arte de milenios. O lo de algunos futbolistas, gente afortunada, socialmente respetada y admirada, y extrañamente dedicados a ocultar sus ingresos a Hacienda. En esos casos excreto esos residuos que me obturan la mente con un ataque de cabreo interno y un compromiso personal para limar el menor vestigio machista que pueda quedar en mí. Lo de Palmira lo despacho con una breve reflexión de hasta qué punto de aberración mental nos puede llevar el fanatismo. Y lo de los futbolistas lo supero acudiendo a tópicos como el de que el dinero no quiere sino más dinero y que la codicia humana ocupa tanto espacio como las aguas del mar. Pero últimamente hay dos noticias que no acabo de conseguir deshacerme de ellas, y de ahí mi «constipation» mental, mi estreñimiento del alma. Una es la de la carta que escribía Julia Cortés Palma en HOY el día 19: se quejaba de que las jóvenes que pretendían impedir una conferencia de Alicia V. Rubio porque consideraban que su libro, objeto de la conferencia, era defensor de la violencia machista, confesaban que no habían leído el libro en cuestión. Y la otra es acerca del populismo de Trump, que ahora se le imputa a quien es el hombre más poderoso del planeta. No sé por qué, pero me parece que ambos hechos se relacionan, fundamentalmente porque la teoría al uso establece que la protesta de las indocumentadas jóvenes y el populismo de Trump se asientan en la ignorancia, en la falta de discernimiento de quienes siguen una consigna o votan a un demagogo. Porque el político populista utiliza la demagogia como táctica para conseguir votos. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: ¿Cómo es posible que un candidato engañe a tantos millones de votantes norteamericanos para «ganarse con halagos el favor popular» y conseguir el poder mediante promesas y concesiones a los sentimientos más primarios de los ciudadanos? Suena muy fácil: millones de seguidores de Trump son infantiles, incultos, sin discernimiento, viscerales, simples, engañados y errados porque no votaron a la señora Clinton. O sea, que el voto de valor es el que lo ejerce en la dirección conveniente un votante lúcido, nada visceral, superinformado y objetivo. ¿Y dónde está ese mirlo blanco? A ver si al final tenía razón el liberalismo decimonónico con su división entre ciudadanos notables y cultos, que podían votar, y ciudadanos de segunda que, como mucho, tenían algunos derechos. Por supuesto yo creo que no. Pero aquí me tienen, estreñido mentalmente con esta cuestión. Y asustado por lo que dice, y hace, el presidente Trump.