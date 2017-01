HABIDA cuenta de las reiteradas apelaciones al patriotismo, no siempre concordantes con los actos de algunos de quienes las proclaman y debido a que esta circunstancia puede distorsionar su alto significado, tal vez convenga aproximarnos a un concepto que tuvo su esplendor en siglos pasados pero que, al ser una categoría moral, es atemporal y sigue vigente.

Una elemental indagación bibliográfica nos lleva hasta 'The Patriot', ensayo publicado en 1774 por Samuel Johson, prestigioso autor inglés, poeta y ensayista.

Para el Doctor Johson, como se le solía denominar, «patriota es el hombre cuya conducta pública está sometida a un principio único: el amor por su país». Seguía diciendo que «busquemos patriotas donde sea posible hallarlos, pero, para no engañarnos con falsas apariencias, habremos de estar atentos a distinguir las certeras de las señales engañosas, ya que un hombre puede tener todas las trazas de patriota y, sin en embargo, carecer de sus cualidades constitutivas, del mismo modo que las falsas monedas, que suelen brillar lo mismo que las verdaderas, sin embargo pesan menos que éstas».

Siguiendo al autor y extrayendo extractos literales de su obra, se podría decir que hay quien se siente legitimado para figurar en la nómina del patriotismo por su encarnizada y constante oposición al poder establecido. Pero esto no es infalible. El patriotismo no es atributo de la rebeldía. Se puede odiar al poder establecido, y en absoluto amar al país.

Las señas de identidad distintivas del patriotismo son la cautela y la vigilancia, la prevención de asechanzas encubiertas y la previsión de peligros en ciernes. El verdadero amigo de su patria se apresta a manifestar sus temores y dar la voz de alerta en cuanto detecta la inminencia de una amenaza, pero lo que nunca hace es tocar a rebato en ausencia de enemigos, o infundir terror entre sus compatriotas sin motivo. Es legítimo, por tanto, dudar del patriotismo de quienes acostumbran a utilizar inverosimilitudes o se dejan trastornar por ellas. Aún menos patriota será quien se empeñe en propagar opiniones a sabiendas de que son falsas.

El patriota es necesariamente y siempre un amigo del pueblo. Pero hasta esta señal puede a veces ser engañosa.

El pueblo es una masa heterogénea y confusa de ricos y pobres, sabios y necios, mejores o peores. Por lo que, antes de conceder el título de patriota a quien se declara afecto al pueblo, se ha de analizar a qué parte del mismo dirige su reclamo. El proverbio dice que quien disimula su verdadero carácter lo revela a través del de sus amigos.

Que no se atreva a jactarse de su amor al pueblo quien ante todo y principalmente se dirige a los indigentes, a los débiles, necesitados, a los ignorantes, los disolutos. Puede que alguien bien intencionado lo considere 'un buen tipo' o piense que es un caballero 'sin pelos en la lengua', pero habría que tener otras credenciales para ser patriota.

Patriota es quien siempre está dispuesto a apoyar causas justas y alentar esperanzas razonables en el pueblo, recordándole sin tregua sus derechos y animándole a reconocer y prevenir abusos. Todo lo cual, no obstante, también puede hacerse sin verdadero patriotismo. Dar falsas esperanzas para obtener beneficios inmediatos sólo preludia desencanto y disgustos. Prometer grandes empresas a sabiendas de que las mismas son ineficaces o imposibles equivale al engaño.

El patriota verdadero no se dedica a sembrar promesas incumplibles. Tampoco se esfuerza en abortar parlamentos o cambiar el sistema legado por sus antepasados. Porque sabe que el futuro no depende de su voluntad y que no todas las épocas son igualmente propicias al cambio.

Aún menos se compromete con confusas vaguedades a obedecer las exigencias de sus electores. Conoce bien los peligros de las facciones y la inconstancia de las multitudes.

El patriota es consciente de haber sido elegido para promover el bien público y defender a sus electores, junto con el resto de sus compatriotas, no sólo del daño que otros puedan infligirle, sino del que pudieran hacerse a sí mismos.

Una vez reconocidas las señales comúnmente atribuibles al patriotismo, y habiéndose visto que pueden ser falsificadas con artimañas o malogradas por insensatos, no estará de más determinar si existen maneras precisas de hablar y actuar que sean propias de los no patriotas.

En este sentido decir que suele ser más fácil detectar lo falso que lo verdadero, descubrir lo que hemos de evitar, antes que lo que debiéramos procurar alcanzar y, por tanto, esto también ocurre con los patriotas.

Quien aspire a la grandeza de su nación no puede al mismo tiempo exacerbar resentimientos generales ahondando en heridas particulares o situaciones pasadas. Quien aspire a que su país se vea despojado de sus derechos o a colocarse en situación de especial vulnerabilidad, no puede ser considerado un patriota.

No sería mucho pedir que la nación que se deshaga de sus falsas ilusiones y consiga unirse para manifestar su repulsa a quienes se han dedicado a engañar a los crédulos con falsos agravios, avasallar a los débiles con mentiras descaradas, halagar las opiniones de los ignorantes y satisfacer la vanidad de los mezquinos, y que con su desprecio a la honestidad y sus ofensas a la dignidad han sabido rodearse de todo lo que el mundo cuenta de ruin, burdo o inmoral. Son los mismos que, habiendo 'por mérito ascendido a esta funesta preeminencia', se arrogan el título de patriotas.