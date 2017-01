Fomento deja helada a Albacete

Aunque la gente suele ser precavida, algunos se envalentonan y vienen. Estamos esperando a cuatro personas. Pero tendrán que manejar bien los esquíes de montaña». En el lugar más frío de España, con temperaturas de -23º, y en una de las localizaciones más elevadas, a 2.425 metros de altitud, el tremendismo del temporal y los avisos oficiales llegan con la sordina mullida de un gran manto blanco de varios metros. Es el refugio de Cap de Llauset, en el Pirineo oscense y al abrigo del Aneto. Allí su responsable, Raúl Martínez, dedica el tiempo a «tener paciencia y salir poco». Y hacerlo solo para «hacer huella y facilitar el acceso» a los que se aventuren a buscar las posibilidades de unos días tan extremos.

El ruego de que «por favor no viajen este fin de semana, la situación no va a mejorar», del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no llega tan alto. Martínez agradece que alguien se aventure a llenar alguna de sus 32 plazas este fin de semana y augura que, con precaución, «se podrá disfrutar porque el riesgo de aludes es bajo». Allí no hay medidores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y por eso no figura en la lista de lugares más congelados.

Pero ni siquiera en estas latitudes se aproximan a los «alrededor de 27 grados bajo cero cerca de Albacete» de los que hablaba ayer, una y otra vez, el ministro De la Serna. Lo dijo por la mañana en la radio y lo repitió incluso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras insistir en pedir disculpas por «una situación muy excepcional por intensidad y extensión», que ha atrapado a miles de conductores y afectó a los ferrocarriles de medio Levante.

En Calamocha hace 53 años llegaron a 30 grados bajo cero, el récord histórico

En la Aemet nadie sabe de dónde ha sacado esas cifras el ministro, recién regresado de las tórridas tierras de la península Arábiga, a donde acompañó al Rey en su viaje oficial. Los registros de este departamento están lejos de esos dígitos. En ellos queda claro que lo más frío en esa zona de La Mancha fue el pequeño pueblo de El Pedregal, donde las temperaturas no han bajado de -12º. Nada extraño para una localidad situada a 1.193 metros de altitud. «Hay varias zonas de esa meseta que han oscilado entre 10 y 12 grados negativos, pero no han ido más allá», explica el delegado de Comunicación de la Aemet, Cayetano Torres. Desde Fomento insisten en que hay informes y «comunicaciones verbales» desde la sede de Meteorología de Albacete que hablan de -20º e incluso -27º en «zonas» sin especificar de esta provincia. Semejante descenso, de ser real, se habría quedado a solo tres grados del récord histórico alcanzado en Calamocha (a 70 kilómetros de Teruel) un 17 de diciembre de 1963: 30 grados bajo cero.

Para buscar estos días las temperaturas más bajas del país hay que acudir a los escenarios habituales que se cubren de blanco y no sorprenden a nadie. No muy lejos de Cap de Llauset está Benasque, con una población de casi 2.200 habitantes, donde se registraron 17,2 grados bajo cero el miércoles. Siguen siendo diez grados menos de los que le salían ayer al titular de Fomento. Pero las condiciones han sido lo bastante extremas como para aislar durante dos días a los clientes de Llanos del Hospital, situado a 13 kilómetros del casco urbano de Benasque y cuya carretera de acceso soportó 140 centímetros de nieve.

Jamón contra el bloqueo

Durante esos días, 7 clientes y 14 trabajadores han convertido el obligado aislamiento en un disfrute donde un buen jamón serrano y un vino compartido evitaron cualquier atisbo de temor. «Aislados en medio de la nieve, no faltan entretenimientos», reconocía su director, Jorge Mayoral, al 'Heraldo de Aragón'. Ya se sufrió una situación aún más grave a finales de enero de 2014, cuando 78 clientes y 20 trabajadores tuvieron que ser evacuados después de sufrir varios aludes. La experiencia ayuda a mantener la calma.

Y, aun así, estas temperaturas casi siberianas todavía están lejos de lo que soporta el llamado 'Polo del frío español', un triángulo de 2.000 kilómetros cuadrados que se despliega entre Teruel, Calamocha y Molina de Aragón (Guadalajara). Un área que forma un altiplano marcado por inviernos al raso como el que marcó aquel récord en Calamocha hace 53 años.

Fuera de los circos pirenaicos, los mercurios más extremos se han registrado en el Puerto del Pico abulense, donde en la madrugada del viernes llegaron a rozar los -16º. Allí, con una espectacular terraza con vistas al pico Torozo (2.021 metros), guardián del Barranco de las Cinco Villas, se encuentra La Parada del Arriero. Su gerente, Ignacio Cantero, está un poco harto de «tanto bombardeo mediático con el temporal, que lo único que hace es asustar a la gente». Incluso la sensación de frío «aún fue mayor días atrás». Su local ofrece 50 plazas en el comedor y 34 en la barra, y espera un fin de semana de buen ambiente en el que «entre caldos, chocolates y cafés se llevará todo mucho mejor y más caldeado».