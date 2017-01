El bar andaluz que emociona a España: «Si lo necesitas, cógelo»

Cádiz es la ciudad que sonríe, y así lo hacen hasta los más desfavorecidos en algún momento determinado. Recientemente se ha difundido un vídeo en la red social Twitter donde dos jóvenes tuvieron un gran gesto con unos vagabundos que les pidieron para comer.

Caminaban por la capital gaditana cargando una mochila cuando decidieron actuar ante la situación. Además, a pocos kilómetros de allí, en San Fernando, un hostelero coloca cada mañana una caja llena de bocadillos en la puerta de su restaurante, uno de los más conocidos de la zona por los caracoles. Su nombre es Alfonso García y trabaja en el Bodegón Andalucía.

En declaraciones a ‘La Voz’, Alfonso confesó que la idea le surgió después de contemplar innumerables respuestas negativas a los mendigos. Decidió tomar cartas en el asunto y cuando llegó al establecimiento al día siguiente lo primero que hizo fue coger pan, un variado de chacinas y hacer bocadillos hasta llenar una caja entera. Una treintena fueron ubicados en la puerta del establecimiento.

“Las cosas no me van mal y es una forma de agradecer a Dios que nos encontremos en esta situación. Además, tampoco me cuesta tanto. "Se pide algo más de pan y se coge del género”, señaló. Uno de los clientes habituales en el Bodegón Andalucía se encargó de explicar la iniciativa a cada sintecho que se encontraba por la calle. En la caja encontraban un cartel: “Si lo necesitas, cógelo”.

Lee la noticia completa en Ideal.