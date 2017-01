Un 62% de universitarios ha sufrido o conoce algún caso de violencia machista

El 62% de los universitarios en España ha padecido o conoce a alguien que ha sufrido violencia machista en el ámbito universitario, según revela un estudio de la Community of Research on Excellence for All (CREA) de Barcelona, publicado en la revista Violence Against Women.

Según informa tal estudio, basado en datos recogidos por 1.083 estudiantes de universidades de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Murcia y el País Vasco, el 25% de los estudiantes ha declarado que las agresiones las han protagonizado profesores del centro donde estudian, frente a un 16% que han indicado que el agresor era desconocido.

Además, casi la mitad de los estudiantes que han participado en el estudio conocían a alguien que había sufrido más de un tipo de violencia en el contexto universitario. Los estudiantes han reconocido que en la mayoría de casos las víctimas acosadas eran chicas (92%) y que el perfil de personas agresoras respondía en un 84% de casos a un hombre y en un 65% a un estudiante.

Las víctimas de estas situaciones han resultado ser en un 24% de los casos estudiantes que llevan menos de dos años en la universidad. A pesar de las cifras, y según los datos recogidos por CREA, el 91% de las víctimas optó por no denunciar la situación, aunque el 66% sí que explicó las agresiones a alguien de su entorno.

El 92% de los estudiantes que han participado en el estudio han afirmado desconocer si la universidad donde estudiaban disponía de un servicio de atención a los casos de violencia machista que surgían en la institución, frente a un 69% que tenía dudas sobre si la universidad apoyaría a las víctimas.