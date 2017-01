¿Cómo bajar los dos kilos y medios que ganaste en Navidades?

Difícil mantener una dieta equilibrada en estas fechas aunque las recomendaciones para antes y durante las fiestas nos han llegado de todos lados y la he realizado en entradas anteriores.

Ahora nos encontramos en la fase de después de haber ido a varias comidas con compañeros de trabajo, amigos, de familia,….la Nochebuena, el día de Navidad, Fin de año, Año nuevo, Reyes,…como mínimo. Si has mantenido un nivel de actividad física normal, has realizado tu entrenamiento, has participado en alguna San Silvestre o has optado por unas navidades diferentes en la naturaleza, practicando algún deporte de invierno, puede que no hayas engordado. Estadísticamente se calcula que lo normal en estas fiestas es poner 2,5 kg de peso.

Mi intención es ayudar con algunas recomendaciones para volver a la normalidad tras las fiestas de Navidad y recuperar el peso anterior cuidando la alimentación.

