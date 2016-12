PISA y los museos de Ciencia y Tecnología

A fecha de hoy creo que ya se ha dicho todo lo vendible sobre el último informe PISA que, más o menos, viene a decir lo mismo que los anteriores: que el nivel de competencia de nuestros alumnos extremeños de quince años, en los tres campos evaluados (Comprensión Lectora, Ciencias y Matemáticas), sigue siendo el mismo que en las anteriores ediciones, y que es en torno a 20 puntos inferior a la media de España. A efectos prácticos téngase en cuenta que 30 puntos es para la OCDE la medida de las competencias adquiridas en un curso académico. Si usamos esta comparación con los alumnos madrileños o navarros, resulta que los nuestros llevan un año y medio de retraso.

Las primeras evaluaciones que se hacen de este tipo de resultados suelen ser económicas. Las diferencias entre regiones ricas y pobres se esgrimen como causa (o quizás excusa) de primera mano cuando se analiza el problema. Sin embargo esto no debería admitirse como argumento causal porque entonces nada podríamos hacer para ayudar a nuestros jóvenes, ya que las diferencias económicas no se van a arreglar a corto plazo. Y además no es del todo determinante esta correlación: el País Vasco, por ejemplo, es rico e invierte en educación considerablemente más que nosotros y sus resultados no han sido buenos, mientras que Navarra, con similares niveles en inversión educativa que ellos, ha destacado en el informe de este año. Hay algo diferencial más allá de lo económico, de lo que se invierte. Tal vez sea cómo se invierte.

Vamos a poner algún aumento más sobre el portamuestras para observar con más detalle.

Si partimos de la hipótesis de que nuestros jóvenes no son más tontos que los navarros, cabe preguntarse en qué otra parte de la cadena educativa está el problema (observe, amable lector, que el que escribe no pretende en ningún caso buscar culpables, sino indagar soluciones). Descartados los alumnos, el siguiente eslabón del que cabría sospechar es el que corresponde a los profesores de las primeras etapas educativas. Pero tampoco creo que nuestros profesores estén peor formados que los navarros; es más, aseguraría que si aquéllos se intercambiaran con los nuestros, los resultados no se invertirían significativamente. Entonces deberíamos pensar que son los medios, los recursos, los que marcan la diferencia, y esto puede ser así, pero con matices. Si, por ejemplo, queremos aumentar la comprensión lectora es evidente que hemos de disponer de libros para que el alumno lea. Esto son los medios, y no son muy caros (un libro nunca es caro). Ahora bien, el alumno debe estar motivado a leerlos para madurar su comprensión lectora y si su única motivación es que le obligan a hacerlo, tenga usted por seguro que lo hará mal o no lo hará. Y esta idea es extrapolable a cualquier disciplina.

Del ejemplo anterior parece deducirse que el problema estriba precisamente en la falta de motivación como recurso social. Si me permiten el símil, tenemos los mismos reactivos que el resto de comunidades pero nuestra reacción es más lenta y cuando eso ocurre es porque no se tienen los catalizadores adecuados. Estos catalizadores no son otros que los recursos externos necesarios para mantener fuera de las aulas un cierto interés colectivo por determinadas materias.

Pensemos en el área científica y matemática. ¿Hay algún índice que nos haga pensar que en las regiones del norte el interés colectivo por estas materias es superior al que tenemos en nuestra comunidad? La respuesta es un rotundo SÍ. Si colocamos en el mapa de España los grandes centros de divulgación científica (museos de Ciencia, Tecnología y similares) nos daremos cuenta de que hay un vacío absoluto (lean la palabra absoluto con toda su vertiginosa literalidad) desde el paralelo que cruza Madrid hacia el sur y desde el meridiano que cruza Granada hacia el oeste. Es un vacío que cubre un área de alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados, casi una cuarta parte de la superficie de la península, en cuyo centro estratégico se sitúa la ciudad de Badajoz. En este territorio, a diferencia sobre todo del cuadrante noroccidental de la península, no existe el catalizador que supone la actividad permanente de difusión, formación y actualización que oferta este tipo de centros. En aquellos entornos se pone al alcance de los estudiantes continuas actividades (concursos, talleres, foros recreativos, etc.) que mantienen su atención más allá de las aulas. Y algo tan importante como esto: las familias de esos jóvenes y el resto de la sociedad se involucran igualmente en estas actividades, lo que eleva sin duda el nivel cultural general de esas comunidades.

Desgraciadamente, en la nuestra esto no ha sido así. Hasta ahora nuestros responsables políticos no han comprendido el significado real de un Museo de Ciencia y Tecnología en nuestro entorno, siendo muy difícil acabar con los prejuicios adquiridos (o a lo mejor sólo esgrimidos) alrededor de la idea de que éste es otro museo como los demás. Nada más lejos de la realidad y por eso vamos a intentar de nuevo presentarles a ellos y a ustedes, pacientes lectores (y a la postre electores), la idea de que a diferencia de los otros museos que nos enseñan el pasado, un Museo de Ciencia y Tecnología siempre tiene como misión principal prepararnos para el futuro.