Dejamos el trabajo y ese jefe insoportable, compramos coche de alta gama y casa nueva. Ahí van esos 5 consejos si te ha tocado el gordo.

¿Es tan bueno que nos toque la lotería?

Pues claro que es tan bueno. Pero algunos lo denominan el impuesto de los tontos porque el dinero que gastamos en lotería tiene riesgo de pérdida casi asegurado ya que la probabilidad d que te toque el gordo es de una entre 100.000 por lo que la pérdida de 20 euros está casi asegurada y la probabilidad de conseguir un premio, aunque sea bajo, es de tan solo el 5%.

Un décimo del gordo, no nos retira pero eleva nuestro nivel de consumo por lo que en el 50% de los casos estarás igual de entrampado, eso sí en otro nivel de renta, en menos de tres años.

Y con un décimo del gordo nos lanzaremos a un frenesí de consumo de bienes de devaluación rápida, coches y activos inútiles, poco recomendable sobre todo de cara al futuro cuando tengamos que seguir pagando impuestos por ellos cuando ya no seamos tan ricos.

Y si me toca, ¿Cómo lo cobro?

Y como la esperanza es lo último que se pierde, si toca mejor para ti pero no olvides una serie de normas que te ayudarán a sobrellevar el atracón de felicidad que te nublará el “sentío”.

En principio si son menos de 2.500 euros, no tendrás problemas con Hacienda y Montoro te permitirá disfrutar de tu premio sin reclamar el suyo. Pero si es más de ese importe, prepárate porque descontando esos 2.500 euros, del resto le tienes que dar su parte, el 20%, al Estado. Pero no te preocupes. No tendrás que realizar ninguna declaración. En el momento del cobro te quitarán del “tirón” ese 20% y se lo darán a Hacienda sin preguntarte.

