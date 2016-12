Los 10 juguetes estrella de esta Navidad

La lista de los juguetes que más se van a vender estas Navidades es ya un clásico por estas fechas, Tras el éxito de la patrulla canina en 2015, el árbol convivirá este año con otras apuestas que darán más de una sorpresa en Reyes.

Pero siempre quedará un hueco para los juguetes tradicionales, como pelotas o juegos de mesa. José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, explica que los productos con más tirón son los «juguetes licenciados», merchandising de las series de televisión o de los taquillazos más sonados del cine: material de 'Star Wars' o 'Harry Potter'.

El juguete más barato de la lista cuesta 27,99 euros, mientras que si nos vamos al más caro, el regalo puede salirnos por casi 249 euros.

Estos son los jugetes los 10 juguetes de los que más demandados en la carta a los Reyes Magos.

1. Hatchimals

Bizak trae este año a los Hatchimals, unos huevos con una pequeña cría en su interior que está deseando salir y disfrutar del mundo. Hay que mantener el huevo caliente hasta que nazca, mientras se pueden escuchar los latidos de su corazón. Cuando aparezcan los colores del arco iris, ¡entonces estará listo para nacer!

Este juguete se presenta perfecto como nueva mascota. Los niños pueden enseñarla y cuidarla prestando atención a sus estados de ánimo porque no todos tienen la misma forma de ser.

Edad: a partir de 5 años.

Precio: 74,99 euros.

2. Escape Room

Las tardes con la familia o los amigos no volverán a ser lo mismo gracias a Escape Room, un nuevo juego de «escapismo» que adapta una de las formas de entretenimiento de moda a las casas de los participantes.

Si se consigue resolver los jeroglíficos y enigmas en menos de una hora se logran los códigos secretos que permiten «escapar». Una oportunidad de embarcarse en esta aventura que pondrá a prueba el ingenio y la imaginación.

Edad: a partir de los 16 años

Precio: 42.95 euros

3. Dareway Evolution

Gracias a este nuevo Dareway de Famosa, los niños podrán conducir a una velocidad de hasta 7 kilómetros por hora y girar 360 grados sin ningún problema. Además, la batería no les dejará en cualquier lugar nunca, ya que incluye un nuevo indicador de carga que avisará siempre para que estar preparado.

Se puede ajustar a la altura y disfrutar mientras escucha música gracias al soporte para móvil, los altavoces y la conexión Jack que incluye. Además, permite mejorar las habilidades psicomotoras mientras se divierten y desplazan.

Edad: a partir de 6 años

Precio: 249 euros

4. Torch, un dragón 'mágico'

En las profundidades de un bosque encantado, dentro de una cueva de cristal llena de color, vive un travieso bebé dragón llamado Torch. Este bebé dragón es cariñoso, pero también un poco gruñón y lanza vapores de llamas coloridas en función de su estado de ánimo.

Tiene más de 50 combinaciones de movimientos y sonidos diferentes y cuanto más se juegue con él, más responderá haciendo de cada momento juntos una verdadera aventura.

Edad: a partir de 4 años

Precio: 88, 85 euros

5. Barbie y su dron skate galáctico

La legendaria muñeca, presente en el mundo infantil desde mediados del siglo pasado, pasa de portar los últimos modelos de ropa a convertirse en una mujer atrevida y aventurera, adaptándose a los nuevos tiempos.

La última novedad es que ahora esta Barbie puede volar e incluso hacer piruetas en el aire con el control remoto del dron.

Edad: a partir de 8 años

Precio: 76,99 euros

6. Hot Wheels

Hot Wheels vuelve a innovar utilizando la inteligencia artificial para que los coches corran a toda velocidad sobre la pista, sin salirse de ella.

La pista de carrera incluye dos coches, dos mandos y un set de 20 tramos de pista para que los niños puedan diseñar el circuito que quieran.

El nuevo juguete trae tres opciones: radio control, práctica y campeonato: ¡y con diferentes niveles de dificultad! Los niños pueden usar y mejorar sus habilidades de conducción para ser un auténtico campeón a 180 metros por hora.

Edad: a partir de 8 años

Precio: 117.99 euros

7. Pekebaby Emma

IMC presenta la primera muñeca que aprende hablar igual que un bebé real. Necesitará que su dueña le enseñe a comunicarse como si fuese su mamá de verdad.

Cada día irá aprendiendo un poco más y, aunque al principio no sepa decir más que palabras simples, acabará diciendo frases con las que se le caerá la baba. Pero no acaba aquí, Emma también puede hablar con su familia por el móvil o hacer y responder preguntas, ¡así que la diversión no acabará nunca para ninguna de las dos!

Edad: a partir de tres años

Precio: 59.99 euros

8. Selfiemic

Con Selfiemic es muy sencillo hacer un vídeoclip: Basta con grabarse mientras el niño o niña canta sus canciones favoritas. Después se procede a personalizarlo y compartirlo con sus amigos.

Solo hace falta descargar la app Starmaker, colocar el móvil y ponerse el auricular en la oreja, como hacen los profesionales. Cuanto más cante, más canciones conseguirá.

Edad: de 8 a 13 años

Precio: 34.99 euros

9. Nenuco happy school

Con la ayuda de la tablet o smartphone podrán convertir este maletín de profesora en una pizarra interactiva y montar un cole de verdad.

La app gratuita del juguete permitirá organizar las clases, prepararlas, pasar lista… Y además, ¡Nenuco levantará la mano y contestará a sus preguntas, porque es capaz de hablar y mover los ojos como un bebé de verdad.

Edad: a partir de cuatro años

precio: 79.95 euros

10. Monster High

Ari Hauntington va a convertirse en una auténtica estrella del pop y llevará a las niñas con ella a los mejores escenarios.

Este personaje fantasmagórico interpreta los mejores temas con su micrófono, mientras las niñas controlan el volumen y las luces. ¡Que empiece el espectáculo!

Edad: a partir de seis años

Precio: 27.99 euros