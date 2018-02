Un viaje municipal a Perú con la idea de concretar proyectos La previsión es que el centro de innovación iGastrolab comience a andar en septiembre, con el acuerdo con la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima JAVIER SÁNCHEZ TRUJILLO. Sábado, 10 febrero 2018, 11:01

Ha habido comentarios de todo tipo sobre el viaje realizado a Perú por cinco integrantes de la Corporación municipal, tres del Partido Popular y dos del PSOE. El alcalde, Alberto Casero, quien ha capitaneado la delegación, reconoce que este tipo iniciativas está sometida a críticas. A pesar de ello, reconoce que ha sido provechoso. Ha habido avances de proyectos, firmas de un hermanamiento y distintas reuniones. Los viajeros han pasado por Lima, Jauja, Trujillo y Cuzco.

Casero asevera que el «motor que ha impulsado este viaje» ha sido el encuentro mantenido con responsables de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. El fin fue seguir avanzando en los trámites para convertir al centro de innovación gastronómica, el iGastrolab, en la primera sede de este centro universitario en España. Así, sería un referente en cursos de cocina peruana y de otras zonas.

Para ese fin, la delegación trujillana mantuvo una reunión con la decana de Gastronomía, Alimentación y Nutrición de esta institución, además de otras personalidades. También se analizó el funcionamiento de esa universidad con unos 15.000 alumnos. El primer edil asegura que ya hay acciones concretas. Prueba de ello es que hay una propuesta firme de cursos, con titulaciones reconocidas por la universidad peruana. A partir de ahí, habría que trabajar para su homologación con el Gobierno español, sostiene Casero.

Cocina española y peruana

Si todo marcha bien, la idea es que este proyecto gastronómico eche a andar en la ciudad en septiembre de este año. También se ha pensado en su inauguración para que esté relacionada con el récord Guinness. Casero apunta que esta universidad está especializada en la consecución de grandes metas sobre gastronomía. El planteamiento es que en Trujillo se pueda hacer «algo importante con la fusión de la cocina española y peruana».

Con todos los condicionantes, ha habido que hacer modificaciones importantes en el proyecto inicial de la adaptación del edificio, ubicado entre la plaza del Molinillo. También se están trabajando en algunos convenios para la gestión del centro. Por su parte, la universidad limeña ya tiene vídeos para las clases no presenciales con personas que hablan español y no español suramericano. Casero insiste en la importancia de esta iniciativa para la ciudad trujillana. «La apertura de este centro puede suponer un antes y un después», añade.

Otro de los motivos de este viaje ha sido formalizar el hermanamiento con la localidad peruana de Jauja, con características parecidas a Trujillo. Gracias a esa 'unión', se mantuvieron contactos con los representantes políticos del departamento de Junin, al que pertenece Jauja.

Entre otras acciones, se trabajará para que los productos lácteos de este territorio esté presente en la Feria del Queso de esta edición. También se determinó que una de sus dos orquestas sinfónicas, compuesta sobre todo por jóvenes, pueda estar este verano en el municipio trujillano. Desde la parte peruana, también se ha solicitado contactos de empresas de la localidad. «Nos piden que sirvamos de puerta de entrada y salida de empresas y que nuestras entidades tengan mercado allí», sostiene el primer edil.

La siguiente escala fue en la ciudad hermana de Trujillo de Perú. En este caso, el encuentro principal se centró con representantes de su Cámara de Comercio. A los políticos españoles se les pidió, igualmente, datos de empresas de energías renovables, así como de entidades vinculadas a la gestión del servicio del agua y de recogida y tratamiento del papel y cartón, entre otras.

En esta localidad, también se mantuvo una reunión con integrantes del consorcio arqueológico que gestiona el rico e importante patrimonio de esta ciudad peruana. En este encuentro se habló de la posibilidad de crear una candidatura a Patrimonio Mundial. El hilo conductor sería el Trujillo de España, con el peruano. «Se basaría en el sincretismo que supuso el legado de los españoles a Trujillo, de Perú y cómo se mezclan e interponen con estas culturas presentes», señala. A esta iniciativa, se podrían unir los Trujillo de Honduras y de Venezuela.

La última escala fue Cuzco. En la reunión su alcalde, se trataron temas de turismo y de peatonización del casco histórico.

Rentable

Alberto Casero insiste en la rentabilidad del viaje para la ciudad. Matiza que el Ayuntamiento ha asumido los costes del avión de ida y vuelta, así como los traslados internos a Jauja, Trujillo y Cuzco de las cinco personas que han viajado. Recuerda que se invitó a los integrantes de todos los grupos políticos, porque se trata de proyectos que «están por encima del propio equipo de Gobierno». Los gastos de la manutención fueron afrontados en cada sitio donde han sido invitados. «No se ha cobrado dieta, ni gasto extraordinario», añade.

En estos últimos días, Izquierda Unida también matizó que su edil, Joaquín Paredes, no había participado en este viaje. En un comunicado, se explica que lo puso en conocimiento de su asamblea. En este foro, se plantearon dos cuestiones. Una de ellas es que el viaje fuese costeado con la asignación que el Ayuntamiento da cada mes a los grupos políticos y la segunda que pudiera acudir cualquier persona de su coalición distinta al edil. Así se planteó al alcalde, quien dijo que no era posible que fuera otra persona distinta a Paredes, apunta el escrito. «Desconocemos con qué asignación presupuestaria se ha realizado el viaje a Perú». También se ha matizado que IU no está en desacuerdo con los procesos de hermanamiento.

No es el único viaje que ha realizado el primer edil. En la actualidad, forma parte del a delegación de la FEMP que participa en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales y Foro Urbano Mundial que se celebra en Kuala Lumpur , según la propia FEMP. Ha delegado en el teniente alcalde, Juan Jesús Martín, hasta el 13 de febrero.