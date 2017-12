Ventas para la lucha contra el cáncer Integrantes de la entidad en la trastienda haciendo las diferentes creaciones artesanales. :: JSP Las mujeres de la AECC ha montado una ‘tienda’ solidaria con sus creaciones | Toda la recaudación va destinada a la entidad provincial para ayudar a la puesta en marcha de servicios y para la investigación JAVIER SÁNCHEZ Trujillo Sábado, 16 diciembre 2017, 08:36

En esta época no paran. Unas se dedica a moldear el pelo de una de las obras, mientras otras cosen o pegan la cuerda para hacer otro de los elementos estrellas. No es un taller profesional, pero lo parece. Todo ello se desenvuelve alrededor de una mesa, con un buen ambiente y, según la hora, con un refresco. Son las integrantes de la Asamblea Local de Trujillo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que, durante estas Navidades, han vuelto a poner en marcha su particular ‘tienda’ solidaria.

Una vecina, en la compra de una de las toallas. :: / JSP

Todo lo que venden lo hacen ellas. La recaudación va destinada a la asamblea provincial de la AECC, para ayudar a la puesta en marcha de servicios para los enfermos de cáncer y para la investigación.

Este año una de las novedades es un angelito elaborado con una fregona. Para ello, sus herramientas principales son la imaginación, el empeño, muchas horas de trabajo y la habilidad de estas incansable mujeres. Ya han vendido la primera ‘remesa’ y ahora están elaborando más para el resto de las Navidades. También tienen una gran aceptación un belén hecho con cuerda, además de pequeñas bufandas, bolsas y toallas, entre otros elementos. Como reclamo, está un vistoso belén con numerosos detalles. Esta iniciativa está situada en un local comercial cedido por Victoria Panadero, en la calle Margarita de Iturralde.

Se puso en marcha la primera vez hace cuatro años. Una de las participantes, Ana Blanco, recuerda que, aprovechando los conocimientos de costura que tienen, comenzaron a elaborar pequeñas piezas reciclando cosas que ya tenían o que les daban. El éxito fue tal que ya no paran. Además, en cada edición, innovan. Reconocen que suelen mirar Internet para ver novedades. Una vez que tienen la idea, la adaptan con los materiales que disponen.

El reclamo de esta tienda solidaria es un curioso nacimiento. :: / JSP

Su peculiar campaña de Navidad comienza en octubre, con la elaboración de objetos suficientes para la venta. Blanco matiza que, ahora, están dedicadas a realizar, sobre todo, trabajos manuales, ya que, con la costura se tarda más. Mientras unas no paran con ‘la producción’ en la trastienda, otras atienden al público. Este espacio estará abierto hasta Reyes. «Pasamos más tiempo aquí que en nuestras casas», explica Vale Iglesias.

Una asociada colocando la estantería. :: / JSP

Todos los miércoles

Aunque estos días es una ‘época’ fuerte para estas mujeres, detallan que durante el año siguen trabajando. Se reúnen todos los miércoles en la sede que les cedió el Ayuntamiento. En ese caso, están dedicadas a la costura con la elaboración de bufandas, baberos, grandes y pequeñas bolsas, sin olvidar las pulseras, que siempre llaman la atención. Otra de las participantes, Mariví Carretero, destaca la buena aceptación que tienen todos estos elementos. Además, «la gente, si es para el cáncer, se arrima».

Prueba de esa buena aceptación es que el año pasado, esta agrupación recaudó 3.000 euros entre esta tienda y el cotillón benéfico que llevó a cabo en fin de año. No obstante, matizan que esta fiesta no tuvo el resultado esperado. Por este motivo, este año no lo volverán a realizar, a no ser que encuentren un espacio acondicionado para ello. Su campaña de Navidad se termina con la participación en la cabalgata de Reyes, con una carroza.

San José de cuerda. :: JSP

Las obras que elaboran pacientemente también las venden en otros eventos a lo largo del año, tanto dentro, como fuera de Trujillo, siempre con el mismo fin solidario. Reconocen que hacen esta labor por colaborar, ya que, bien en sus propias carnes, bien de cerca, han vivido lo que es la enfermedad del cáncer. «La asociación siempre aporta y ayuda», señala Carretero y su compañera Mariví Blanco. Además, consideran que han hecho un buen grupo.

Estas propuestas se unen a la organización de un torneo benéfico de pádel en febrero y a la marcha contra el cáncer en septiembre, entre otras iniciativas. Ana Blanco también señala que diferentes organizaciones llevan a cabo propuestas para la AECC. Ejemplo de ello será la de esta noche, con la escuela de danza Adela Gil, en el teatro Gabriel y Galán.

Más allá de estas actividades, a las integrantes de este colectivo también le gustaría realizar otras propuestas formativas y de ayuda, como charlas de información con expertos e incluso, acompañamiento.