El Valle del Jerte ofrece información actualizada de la floración de los cerezos Estado de la floración a 1 de marzo. S. E. Lunes, 5 marzo 2018, 08:09

La Oficina de Turismo del Valle del Jerte ha comenzado a actualizar la información referente al estado de floración de los cerezos para este 2018. Una información que cada año es demandada con mayor antelación por parte de viajeros, agencias y turoperadores.

Numerosas llamadas telefónicas, correos y consultas a través de redes sociales impulsaron hace unos años a trabajar y hacer pública esta información que puede ser consultada en el blog oficial de la fiesta, en la web de la oficina de turismo y en su aplicación para móviles. Incluye fotografía en la que puede observarse la fecha exacta de su captura.

Se irá actualizando con frecuencia y cuando la floración sea inminente se cambiará cada 24 horas. Los usuarios también pueden suscribirse al blog oficial de la fiesta primaveraycerezoenflor.blogspot.com para recibir estos y otros datos de interés en su correo electrónico.

La floración de los cerezos no se produce en una fecha fija, sino que varía cada año dependiendo de las condiciones meteorológicas. No obstante, lo normal es que se produzca entre el 20 de marzo y el 10 de abril. Ésta no se produce simultáneamente en toda la comarca, sino que primero florece la zona más baja y cálida del Valle y va avanzando hasta culminar en las zonas más altas y frías. Éstos y otros consejos prácticos como rutas recomendadas y curiosidades, se han dispuesto en la guía 'Recomendaciones para disfrutar la floración', que puede consultarse en dicho blog oficial.

La programación Primavera y Cerezo en Flor 2018 se desarrollará entre el 17 de marzo y el 3 de mayo dividida en tres bloques: Despertar del Valle (17 a 22 de marzo), Cerezo en Flor (Fiesta de Interés Turístico Nacional del 23 de marzo al 8 de abril) y Lluvia de Pétalos (9 de abril a 3 de mayo). Todos los detalles de la programación completa se harán públicos en los próximos días.