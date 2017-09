La Universidad Popular de Navalmoral oferta una veintena de cursos Alumnas en uno de los cursos de la Universidad. :: a.n. Informática, repostería creativa, técnicas de paisaje, yoga y mindfulness son algunas de las propuestas para el primer trimestre del curso M. A. M. Lunes, 25 septiembre 2017, 08:06

Un total de veinte propuestas formativas de diversa índole componen la oferta de la Universidad Popular de Navalmoral para el primer trimestre del presente curso, en el que tienen cabida desde los habituales cursos de iniciación a la informática, yoga y pilates hasta otras más singulares, como técnicas de paisaje o proyectos DIY con impresión 3D.

En todos los casos los cursos comenzaran a partir del próximo mes, si bien desde la Universidad Popular animan a los interesados a que se pasen por la casa de la cultura a informarse, pues las plazas son limitadas y las matrículas se realizarán por riguroso orden de llegada y solo una por persona, aclarando que los 36 euros que cuesta la matrícula de la mayoría de los cursos se devolverán en caso de no realizarse el curso, cuyos precios oscilan entre los 9 y los 36 euros.

No obstante señalan que hay siete cursos gratuitos, Iniciación a la informática, Aplicaciones de google y otras aplicaciones en la nube, Aprende a manejar tu móvil, Ofimática básica, Gestión del currículum digital, Ciberseguridad y protección de datos personales y Taller práctico de redes sociales.

Resto de cursos

Las 14 restantes propuestas son Celador de atención especializada, actuación y normas, Proyectos DIY (Do it your self, o "hazlo tu mismo en inglés") con impresión 3D, Introducción a la ilustración digital con Photoshop, Repostería creativa fundant con chocolate, Scrapbooking y más (decoración de álbumes de fotos), Técnicas del paisaje de Juan Núñez, tres cursos de yoga, dos de pilates y uno de Mindfulness, técnica orientada a reeducar mente.cerebro-cuerpo para alcanzar un manejo diferente de las emociones que lleve a mejorar la calidad de vida.

Los interesados pueden obtener más información en la sede de la Universidad Popular, ubicada en la casa de la cultura, a través del mail navalmoral@up.aupex.org o en el teléfono 927538180.