La unidad de cuidados críticos del hospital Campo Arañuelo estará esta legislatura

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, se ha marcado como objetivo que la unidad de cuidados críticos del hospital Campo Arañuelo empiece a funcionar dentro de la legislatura. De hecho cree que es un objetivo realista, «puesto que no se trata de una obra compleja».

«La unidad va bien, dijo a preguntas de los informadores locales. Según mis previsiones retrasada, porque me gustaría que hubiese estado antes, pero ya tenemos adjudicado el concurso para redactar el proyecto (que será definitivo a final de mes). Ahora la empresa tendrá hasta el mes de mayo para realizar el proyecto, por lo que debemos capaces de empezar la obra después del verano».

Según detalló, tendrá diez boxes, que se dividirán en camas destinadas al posoperatorio inmediato de cirugía «con más complejidad de las que se vienen haciendo»; camas para observación de Urgencias y tres «verdaderamente de una Unidad de Cuidados Intensivos con todo el soporte cardiorrespiratorio y el equipamiento necesario. Así daremos respuesta a esa Unidad que está demandando la población de Navalmoral y a la cual nosotros, como Gobierno, hemos dado la razón».

También se preguntó al consejero por la ausencia de especialistas en varias áreas del hospital, la última de las cuales que se ha conocido es la de Cardiología.

«Ójala que con las reclamaciones pudiésemos tener a los especialistas. Lamentablemente no es así. Hay una falta de especialistas en todo el país, no solo en Navalmoral, aunque es verdad que aquí, por diferentes razones, nos cuesta mucho cubrir determinadas plazas a pesar de que tanto la Gerencia como los servicios centrales están trabajando incansablemente para encontrarlos. En Urología, en Traumatología, en Cardiología... Por nuestra parte no va a quedar, pero lamentablemente vivimos en un país en el que hay falta de especialistas».

Vergeles aprovechó para negar que las condiciones que se les ofrecen sean malas, como se suele decir poniendo como ejemplo que se hacen contratos de un mes.

«Niego la mayor cuando dicen que se les están ofreciendo contratos en precario», afirmó y subrayó: «A los especialistas que se quieren traer se les quiere traer en las mejores condiciones de estabilidad laboral, no con contratos de mes a mes. Y además quiero recalcar que esta semana ha salido la primera remesa de oposiciones del Servicio Extremeño de Salud. O sea, que no se nos pueden acusar de que estamos yendo hacia contratos en precario. Al contrario, lo que estamos intentando es estabilizar por todos los medios la plantilla que tenemos, no solo en Navalmoral sino en toda Extremadura».