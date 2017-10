La situación de Rivera de Gata no es alarmante

La Mancomunidad de Aguas de la Rivera de Gata aclaró ayer que la situación de la presa no es alarmante pero sí es necesario tomar medidas preventivas tras pedir a los vecinos «un consumo responsable de agua con motivo de la grave situación provocada por la falta de agua en la presa». El presidente, Álvaro Calvo, aseguró que la Rivera de Gata no se encuentra en una situación crítica pero si la escasez de lluvia se prolonga y no se toman medidas de prevención, sí podría haber problemas de abastecimiento.