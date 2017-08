Sale a concurso la gestión de la recuperada Escuela de Música Audición de la anterior etapa de la Escuela de Música. :: MAM La intención municipal es que el Ayuntamiento la llevara directamente, pero la ley no lo permite MIGUEL ÁNGEL MARCOS NAVALMORAL DE LA MATA Miércoles, 2 agosto 2017, 09:20

La Junta de Gobierno aprobó ayer el expediente para contratar la gestión de la Escuela de Música, que el equipo de gobierno quiere reabrir en octubre tras seis años de ausencia. No es la opción que preferían, puesto que su intención era que esa gestión hubiera sido municipal, pero la ley les impide que la pueda llevar directamente el Ayuntamiento. «Es uno de los concursos más importantes que he anunciado, señaló el portavoz municipal, Iñaki Rodríguez. No por su cuantía, sino por lo que supone de recuperar un servicio público que nunca debió desaparecer tras 20 años funcionando».

La empresa o asociación que se encargue de este servicio recibirá 60.000 euros anuales, además de los 29.000 que se estima pagarán los alumnos que se matriculen, un trámite que seguirá haciendo el Ayuntamiento para tener así un control. Serán un máximo de 120, prorrogables a 180, que pagarán las mismas tasas que había cuando dejó de funcionar en el año 2011, 97,36 euros anuales por asignatura.

Además el Ayuntamiento asumirá la limpieza o la electricidad al ubicarse en la sede de la escuela en las traseras de Mercadona.

A cambio el adjudicatario del servicio deberá impartir música y movimiento para niños de 4 a 8 años y las especialidades de guitarra, piano, viento-madera, viento-metal y canto, además de las asignaturas obligatorias de solfeo y coro.

Un pliego accesible

«Se trata de un pliego accesible, porque nuestro objetivo es que la escuela vuelva a ponerse en marcha. Estaba muy consolidada, pero ahora es una nueva experiencia. Por eso sale a concurso para dos cursos. Para ver cómo funciona. También por si en este periodo se producen cambios normativos que nos permitan tener una gestión plenamente municipal», aclaró.

A preguntas de los informadores, Iñaki Rodríguez afirmó que seguirán insistiendo ante la Junta y la Diputación para que Navalmoral tenga un Conservatorio, si bien al mismo tiempo entienden que la formación básica, el Grado Elemental que imparten las escuelas municipales, corresponde a los ayuntamientos, «a los que no nos pueden dejar sin financiación ni competencias».