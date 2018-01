El retraso de la Junta en el visto bueno al plan de urbanismo paraliza proyectos en Jaraíz El alcalde abordando en plan con los responsables de Urbanismo de la Juntas de Extremadura, en Mérida. :: p. d. cruz P. D. SAMINO Miércoles, 24 enero 2018, 08:27

Jaraíz es una población estancada, lleva así varios años, dice el alcalde, Luis Miguel Núñez. Por eso, asegura, es crucial para su desarrollo que la Junta dé el visto bueno al plan general municipal. Desde el mes de junio el Consistorio está pendiente de una respuesta por parte de Urbanismo. Para que el plan esté listo solo faltaba por resolver un escollo, que debería haber quedado subsanado con una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y la Junta. De eso hace medio año ya. El tiempo de espera que estás sufriendo algunos proyectos destacados como la creación del primer camping de la localidad, una residencia de mayores y nuevas viviendas, de iniciativa privada, y de la pública, el nuevo instituto.

"Hasta que no esté aprobado el plan no habrá instituto. Su aprobación afecta también al empresariado y muchos vecinos que quieren construir y no pueden hacerlo", lamenta el alcalde, porque las normas subsidiarias son del año 1993.

«Esta situación no permite progresar a Jaraíz. No solo afecta a las infraestructuras educativas, también a la construcción de una residencia de mayores y un camping. Su aprobación posibilitará inversiones», asegura.