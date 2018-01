La reivindicación por el tren digno llegará el sábado al Navalmoral La asociación Milana Bonita celebrará una marcha reivindicativa para la que piden una asistencia masiva MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 10 enero 2018, 08:36

Los responsables del colectivo vecinal Milana Bonita eligieron un lugar tan emblemático como el hall de la estación de Renfe para presentar la manifestación que celebrarán el sábado en Navalmoral para exigir un tren digno, al igual que hicieron semanas atrás en Plasencia y harán en próximas fechas en otros puntos de la región. En esa circunstancia, estar en la estación, incidió José Manuel Blázquez, al asegurar que se trata de una reivindicación y no de una fiesta, «porque la situación del tren en la región no está para fiestas. Estuvimos en Atocha, en la concentración de Madrid y en la manifestación de Plasencia y que ahora les toca el turno a los moralos y moralas para demostrar que ellos también quieren tener un tren acorde con el siglo XXI. Porque no tiene nombre que a estas alturas todavía estemos con este tema del tren que tiene Extremadura, la única región sin tren electrificado. Por eso queremos que venga toda la gente que pueda, que apoye la causa».

Ahí aclaró que no se hace desde un punto de vista político ni de otro, sino que debe estar representada toda la ciudadanía, «porque todo el mundo necesita que el tren sea digno y con unas instalaciones en condiciones y no como estamos, que somos tercermundistas».

Después Juan Carlos López, presidente de Milana Bonita, recordó que están luchando por el millón de extremeños «que somos y que tenemos dificultades para movernos en trenes dignos. Ya es momento de que los trenes tengan la categoría y la capacidad que tienen los del resto de España, porque nos estamos moviendo al ritmo del siglo XIX, con un atraso extraordinario. No hay un solo metro de vía electrificada, lo que hace que seamos los más contaminantes de España, y con una sola vía, lo cual dificulta enormemente el tránsito por Extremadura y perder la posibilidad de que vengan visitantes y sepan que es una región que tiene mucho que ofrecer y mucho que dar. Pero también para que vertebre a Extremadura y la gente del norte conozca a la sur y la del sur a la del norte».

Igualmente se refirió al Talgo que se anuncia, criticando que sean trenes de 30 o 40 años o que paren ni en Plasencia ni en Navalmoral.

Desde la plaza de España

La movilización se iniciará a las once y media en la plaza de España, para continuar en manifestación por la calle Urbano González Serrano, la Cruz de los Caídos y el Paseo de la Estación hasta llegar a la estación, donde se leerá un manifiesto. Al finalizar se estrenará la canción que ha compuesto el conocido cantautor Pepe Extremadura sobre la problemática del tren y la reivindicación que se viene haciendo.