Recogida de firmas para hacer una rotonda en el cruce del Campillo El cruce polémico del Campillo, junto al Rollo. :: JSP La iniciativa parte de un vecino cuyo familiar tuvo un accidente en esta zona JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 30 junio 2017, 10:24

La necesidad de construir una rotonda en el cruce del Campillo, junto al Rollo, no ha caído en saco roto. Al menos en un vecino. Se trata de Alberto San Millán, familiar del afectado en el último accidente ocurrido en esta zona. San Millán ha iniciado su particular 'cruzada' para que las administraciones competentes tomen las medidas oportunas. Según recordó, se trata de un lugar conflictivo para la circulación debido a que en este punto se une la carretera Ex 208 con la antigua N-V, además de la avenida de Madrid y de Extremadura. Todo ello se une a las isletas existentes.

Una de las acciones emprendidas es la recogida de firmas -tanto de ciudadanos de la localidad como de fuera que pasan habitualmente por esta vía- con la intención de que avalen esta petición. «Somos muchos las personas que consideramos que se necesita una rotonda», detalló el promotor de esta idea. Por ahora, solo ha iniciado esta labor en sus círculos más cercanos. No obstante, a partir de la semana que viene pretende buscar la colaboración de establecimientos públicos para conseguir el mayor número de firmas posibles. Después de un tiempo prudencial recogerá esa documentación y la entregará en el Ayuntamiento para que se tome en cuenta.

No es la única acción llevada a cabo. San Millán ha puesto en conocimiento de diversas plataformas la situación de este polémico cruce para buscar adeptos.

Este vecino explicó que pasa diariamente por esta zona. Asimismo dijo que siempre ha pensado que ese cruce era peligroso. Sin embargo, no se ha puesto manos a la obra hasta el accidente ocurrido el 12 de junio, cuando un furgón se llevó por delante a su familiar que iba en una motocicleta, añadió.

Este asunto también salió en el último pleno por parte de IU. El alcalde respondió que hay que unir la voluntad de varias administraciones para tomar medidas. Mantuvo que además de la vía municipal está la intersección de la N-521 con la Ex-208. «Somos conscientes de que posiblemente es una necesidad», afirmó. El primer edil también apostilló que una rotonda que se realizó en la anterior legislatura costó unos 450.000 euros.

Otras necesidades

En materia de circulación, también hay otras necesidades en la localidad. Algunas de ellas igualmente se pusieron de manifiesto en la última sesión plenaria por parte de la oposición. Una de ellas es el repintado de pasos de peatones en diferentes zonas. Fuentes policiales también insistieron en la importancia de pintar las marcas horizontales en la barriada del Molinillo. Desaparecieron hace ya unos meses con la renovación del asfaltado. El alcalde comentó que está pendiente de la firma de un contrato menor.

Estas mismas fuentes recordaron que se proyectó hace tiempo la construcción de una isleta en la propia plaza del Molinillo, lo que facilitaría el tránsito de vehículos. También sentenciaron que se necesita una importante mejora del asfalto del tramo que va desde la rotonda de la carretera de Madrid, junto al polígono industrial Arroyo Caballo, hasta el mercado regional. Todo ello se debería unir al repintado de las líneas longitudinales.