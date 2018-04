Ramoninos estrena disco con canciones de Ramones, AC/DC y hasta un himno del Moralo Ramoninos ofrecerá concierto por toda España. :: Amador Formado por seis chavales de entre 9 y 14 años, ha ofrecido ya más de 100 conciertos por toda España MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 28 abril 2018, 10:23

Sus señas de identidad, dos coletas en la portada y una cresta en la contraportada, es todo cuanto ilustra el primer disco de Ramoninos. No necesitan más ante la contundencia de la música que hacen Adrián, Rafael, Carmen, Cecilia, Miguel y Leire, un grupo de rock y heavy metal que integran chavales de 9 a 14 años formados en la academia local classic&contemporary.

«La intención era sacar antes el disco, y de hecho algunas canciones llevan grabadas más de un año. Pero se nos fue la cantante, Adela, y hasta que hemos vuelto a retomar el rumbo de quien iba a cantar, qué canciones, quitar unas, poner otras.. Es por lo que se ha retrasado», explica Jesús Lukas, padre de uno de los músicos y uno de los principales impulsores de la banda.

El disco incluye temas, a su estilo, de sus grupos favoritos, como Ramones, que da nombre a la formación; Eskorbuto, AC/DC, Siniestro Total o Sex Pistols, algunas versionadas por músicos amigos. Pero también aparece un tema propio, el 'Himno moralo Ramonino'.

«Horacio, el presidente, con quien tenemos muy buena relación, nos dijo que hiciéramos algo por ellos, y nosotros lo que sabemos hacer es música. Y es lo que hemos hecho, con letra original de José Sanz y el 'refuerzo' del señor Pedro, el ferretero, a quien nos llevamos al estudio de grabación para incorporar su inconfundible grito de guerra, ¡Hala Moralo!, que ha quedado muy simpático. Nuestra intención es hacer la entrega del cd al capitán en un partido», señala.

Otra peculiaridad del disco es que no se vende como tal, sino que se regala con una camiseta. Las canciones no son propias, salvo el himno, y no quieren tener problemas con autores, aunque creen que no los tendrían porque la mitad son «buenos amigos».

«Pero como sabemos que en esto de la industria del disco hay mucho buitre que no se dedica a la música sino al dinero, no lo vamos a vender. Se regala con una camiseta estampada con las siluetas que nos identifican, las coletas y la cresta, en diferentes colores y tallas, para hombres y mujeres. Desde bebé hasta 4XL. La camiseta con el cd cuesta 14 euros, aunque también hay paquetes familiares para quienes quieran un disco y más camisetas».

Sobre la reacción de los chavales al tener ya el disco, Jesús Lukas dice que están contentos, pero que no le dan especial importancia porque a ellos lo que les gusta es subirse a un escenario o poder estar con los grupos de los que hacen versiones o que conocen y admiran.

«Hicieron una grabación muy buena, pero a ellos lo que de verdad les ilusiona es poder estar con gente como la que estuvieron en el Extremúsika. Y estar sobre el escenario, porque parece mentira que con 12 años de media no se pongan nerviosos. Les da igual tocar ante 20 personas o ante 20.000 con un equipo de un grupo grande. No tienen problema. Al revés, se crecen».

Conciertos por toda España

A buen seguro que lo demostrarán, una vez más, en los conciertos que tienen ya cerrados para las próximas semanas, arrancando en Plasencia el 4 de mayo y continuando en Leganés, Briviesca, Zaragoza, Teruel, Alicante, Tarragona...

«Empezamos ahora y no paramos, porque nos llaman de toda España. En dos años y pico o tres años llevan más de 100 conciertos. Y no tocamos más porque son niños y tienen otras obligaciones».