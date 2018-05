El Presupuesto local para 2018 asciende a casi cinco millones de euros

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres aprobó en Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y en contra del Grupo Socialista, el Presupuesto para el ejercicio 2018. En principio la cantidad de ingresos y gastos se eleva hasta los 4.884.170 euros, lo que supone un 4,7% más o 219.000 euros más que el año anterior.

Entre las partidas más importantes caben destacar la destinada a servicios públicos básicos, donde se incluyen seguridad, alumbrado, abastecimiento de agua, urbanismo, jardines y medio ambiente, entre otros conceptos, con un total del 50.7% del presupuesto.

Le sigue la partida dedicada a actividades de carácter general, con el 16,2%, en la que se incluyen servicios administrativos generales, órganos de gobierno, subvenciones y transferencias a otras administraciones, entre otras. Después va la dedicada a servicios de protección y promoción social, con el 14,6%, y la de bienes públicos preferentes, en la que se incluyan los montantes destinados a educación, cultura, salud, deportes o festejos, con el 14,3%.

Debido al superávit de años anteriores y a la eliminación de la deuda financiera, los gastos bancarios o financieros se han reducido y se mantiene el alto nivel de inversiones reales, con una dotación presupuestaria de 578.000 euros para urbanizaciones y mejoras en infraestructuras urbanas.

Votos en contra del PSOE

El Grupo Socialista, por su parte, criticó una vez más que estos presupuestos se presenten a mediados de año y no a finales del ejercicio anterior para entrar en vigor el 1 de enero del año en curso. «Nos gustaría traerlos a primeros de año pero eso es una cuestión de intervención y tesorería», se justificó el PP.

Del mismo modo, el PSOE señaló que en los presupuestos hay un bajada de ingresos de los impuestos de actividades económicas (IAE) y una bajada de las tasas por impuestos del mercado. «Es decir, hay menos movimiento comercial e industrial en Malpartida a pesar de lo que se presume habitualmente», apuntó María José Acedo, del PSOE local. «El IAE es un impuesto que se suprimió para las pequeñas empresas, sólo tienen que tributar aquellas que tienen ingresos mayores a un millón de euros al año. No depende del Ayuntamiento sino de Hacienda», contestó el popular Antonio del Moral.

Otras cuestiones señaladas por los socialistas fueron la subida de las tasas, como la de ayuda a domicilio o el servicio de abastecimiento de agua, el incremento en publicidad y en gastos jurídicos. «Hay un recorte en partidas sociales, porque se destinan 16.000 euros menos a lo que se llaman subvenciones destinadas a familias e instituciones sin ánimo de lucro», aseguraron.

«Los servicios sociales atienden a la demanda de las personas con necesidad. No vamos a negarnos a dar a ayudas a gente que tenga necesidad. Si bajan, es gracias a la economía, creemos que hay menos necesidades y así se plasma en los servicios sociales», contestó el PP. No obstante, en lo que se refiere a la partida de servicios sociales, Del Moral matizó que «si miran los del año pasado, están a la par, un 15% del presupuesto». Con todo lo expuesto, el PSOE local votó en contra, porque dijo «son unos presupuestos típicos de políticas de derecha, no es nada social, y su única preocupación es el autobombo, la publicidad y los festejos», concluyen.

Mientras tanto, el PP considera que «son unos presupuestos bastante ajustados, sociales, responsables y justos y que responden a las necesidades de los malpartideños».