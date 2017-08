El presunto asesino de Sofía Tato sigue en la UCI

Arroyo de la Luz despidió ayer a Sofía Tato Pajares, la mujer de 42 años que falleció el pasado jueves apuñalada presuntamente por su marido, Santiago Cámara, de la misma edad. Alrededor de 600 personas quisieron dar su último adiós a esta mujer en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en un sentido pero sereno acto, a las cinco de la tarde.

Los padres de Sofía, Valentín Tato y Julia Pajares, junto al único hermano de la víctima, Félix, acudieron al funeral, oficiado por tres sacerdotes. El acto contó también con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Isabel Molano y la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal. Los familiares directos de Sofía recibieron el pésame y el abrazo solidario de los vecinos. A la salida del templo se le dedicó un aplauso cerrado. La comitiva fúnebre, más reducida, se dirigió hasta el cementerio para enterrar a Sofía en la intimidad.

Santiago Cámara, también de 42 años, permanece ingresado en la UCI del Hospital San Pedro de Alcántara recuperándose de la puñalada y las heridas que sufrió ese día. El secreto de investigación que se cierne sobre este caso ha hecho que no trasciendan los detalles del origen de la puñalada de tres centímetros en el tórax y la media docena de cortes en cara, cuello, brazos y piernas. Las diligencias todavía no se han entregado en el Juzgado número 6, que llevará el caso. Tal y como precisó ayer la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, todas las versiones «siguen abiertas», tanto la de la autolesión como la de que estas heridas le fueran proferidas por su esposa. «Para no meter la pata hay que esperar a toda la investigación policial, que es una cosa minuciosa, lo que sí está claro es que es violencia de género, porque toda mujer asesinada por su marido lo es». Tampoco han trascendido los resultados de la autopsia de Sofía.

Según el Servicio Extremeño de Salud (SES) Santiago «está estable, bien y consciente». Permanecerá ingresado en esta unidad hasta el lunes, en observación. Aunque se habló de que iba a ser intervenido, por ahora no hay prevista ninguna operación.

Según informa la Delegación de Gobierno Cámara declaró ayer ante la Guardia Civil, que le custodia en el complejo hospitalario. La familia de este hombre, mantuvo ayer el hermetismo sobre lo sucedido la mañana del jueves en el domicilio familiar, en el número 10 de la calle Escobar. Hacia las cinco de la tarde un buen número de familiares se encontraban en el hospital, sin querer hacer declaraciones a este medio.

El dolor y la indignación campaban ayer por esta localidad de casi 6.000 habitantes a 20 kilómetros de la capital cacereña que ha recibido un duro golpe en estos días finales del verano y que hoy celebra la Fiesta de la Tenca. Por la mañana se llevó a cabo un minuto de silencio y la lectura de un comunicado contra la violencia de género.

Lazos morados

En la Plaza de Arroyo de la Luz la amplia representación institucional (Junta, Delegación y Subdelegación del Gobierno, alcaldesa de Arroyo, Mancomunidad Tajo-Salor, Asamblea de Extremadura) daba cuenta del respaldo a la familia de Sofía y al pueblo. Camisetas contra la violencia de género y lazos lilas se adueñaron del recinto. Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos y promotora de la Red de Comadres por la Igualdad, leyó un manifiesto. En él se fijó la mirada en las hijas de Sofía y Santiago. «Nunca olvidarán a su madre, nunca olvidarán la mañana de ayer, nunca perdonarán. Pero nosotras y nosotros tampoco deberíamos». En el escrito se resalta la importancia de luchar contra «una lacra llamada violencia de género».

La Junta de Extremadura se personará para ejercer la acción popular como establece la Ley de Igualdad autonómica, tal y como indicó Isabel Gil Rosiña, portavoz regional, que resaltó «la unidad de todas las instituciones frente a la lacra que representa que las mujeres sigan siendo asesinadas».

La alcaldesa de Arroyo indicó que se está a la espera de que el caso se aclare. «Es violencia de género, estamos a la espera de que los investigadores sigan su desarrollo».

En tanto, la población de Arroyo sigue estupefacta por lo sucedido y con gran inquietud por los aspectos no aclarados de este caso. Varias personas expresaron a este diario sus dudas sobre ciertas versiones que quizás, dijeron, no se correspondan con la realidad. «Hay que pensar en las hijas, que son las que tienen que vivir con esto», manifestó una persona que recomendó mucha prudencia para valorar el caso.