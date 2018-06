El portavoz municipal de Navalmoral anuncia en el Pleno el Plan Mejora II, que costará 481.000 euros Inicio de la primera fase del Plan Mejora en la calle Julián Marcos. mam La totalidad del plan tiene un coste de 1.063.000 euros esta legislatura, para transformar 32 calles MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 16 junio 2018, 10:32

En lugar de hacerlo en la habitual rueda de prensa, el portavoz municipal, Iñaki Rodríguez, aprovechó el Pleno celebrado el jueves para dar a conocer el Plan Mejora Navalmoral II, que tendrá un coste de 481.000 euros. La totalidad de ese plan ascenderá a 1.063.000 euros a lo largo de la legislatura, con los que se transformarán 32 calles. Se anunció al debatir una modificación de crédito para la aplicación del superávit presupuestario del 2017, que asciende a 3.154.000 euros, para inversiones «sostenibles». La inversión será de 612.000 euros, de los que 481.000 corresponden al Plan Mejora y 133.000 a la rehabilitación del almacén municipal.

Sobre el Plan Mejora, Rodríguez recordó que se inició con la reforma de las calles La Sensa y río Miño; que continuó con las actuaciones ahora en marcha y que tendrá otro más, al margen de la partida aprobada en el pleno, por importe de 188.000 euros. En total 1.063.000 euros. Según detalló, la nueva fase del plan sigue la misma estructura del anterior «teniendo en cuenta las dificultades urbanísticas de Navalmoral». Las calles elegidas y las actuaciones a desarrollar se basan en cinco puntos que obedecen «a criterios políticos», dijo. El primero es la accesibilidad, ya sea con la ampliación de aceras o con la conversión en plataforma única. De hecho apuntó que de las 32 calles contempladas en el plan 22 serán plataforma única.

Los otros criterios son avanzar en la peatonalización, «que es imparable»; la estética, la mejora de las redes y servicios públicos y la reordenación del tráfico. Entre las calles que citó están Gabriel y Galán, San Fernando, Weyler o la plaza de la República Argentina, «que es un caos».

Despliegue propagandístico

Las explicaciones del portavoz socialista fueron para Ángel Muñoz, de Ciudadanos, un «despliegue propagandístico» motivado por la proximidad de las elecciones, no entendiendo que se dejen las obras para el último año «cuando antes no se ha hecho nada». Iñaki Rodríguez no estuvo de acuerdo, pidiéndole que pregunte a vecinos de las calles donde se trabaja desde hace meses.

Muñoz también cuestionó el superávit presupuestario, asegurando que votaban a favor «porque el remanente hay que aplicarlo», aunque no estén de acuerdo con el mismo. En su respuesta el portavoz del PSOE aclaró que ese superávit no significa que haya una mala gestión, sino todo lo contrario, y que no han podido gastarlo hasta ahora por limitaciones legales. La modificación de crédito salió adelante con once votos a favor y cuatro abstenciones, del PP, ya que dos concejales de los 17 que forman la Corporación no pudieron asistir por motivos laborales.

El portavoz popular, Miguel Ángel Sierra, aprovechó el debate para reivindicar el legado de su partido en obras e infraestructuras, por entender que ellos «pusieron el camino de lo que se hace ahora». Ahí recordó el encauzamiento de los arroyos, la renovación de las redes, la peatonalización del centro, la construcción de las rotondas o la reforma de la avenida de las Angustias. El portavoz socialista cerró el debate afirmando que hay «similitudes y diferencias» con las actuaciones del PP y calles en las que entonces «faltó cariño».