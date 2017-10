La Policía Local de Trujillo ha detectado hasta 1.200 puertas de cocheras sin registrar en el Ayuntamiento Una zona de puertas de cocheras con la placa de vado. :: JSP Los propietarios deben pagar una tasa regulada en una ordenanza fiscal JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Sábado, 21 octubre 2017, 09:28

La Policía Local continúa con el trabajo de revisión de puertas de cocheras y garajes en la ciudad para que estén todas registradas en el Ayuntamiento. A partir de ahí, sus propietarios deben abonar la tasa regulada en la ordenanza fiscal relacionada con la utilización privativa o por aprovechamiento del dominio público local. Según la normativa, por las cocheras para un máximo de dos automóviles se debe pagar 12,48 euros al año. Por los garajes con más de dos vehículos o por cocheras comunitarias, hay que abonar anualmente cinco euros por coche o plaza.

Fuentes policiales detallan que, en la actualidad, el Ayuntamiento tiene concedidas 900 placas de vado para las puertas de garaje, con sus oportunos pagos. Realizada la revisión, se han detectado otras 1.200 que no tenían esas placas y, por tanto, sus propietarios, en su mayoría, no pagaban esa tasa municipal. Por este motivo, esos datos se han pasado a la Administración competente para que se pase a su cobro esta tasa. El primer edil, Alberto Casero, reconoce que existe un problema con la recaudación con los vados y cocheras.

La labor de este censo no ha terminado. Se debe a que ahora se están revisando reclamaciones por posibles errores, como duplicidades o puertas de cocheras que no están habilitadas para los vehículos, entre otros motivos. El subinspector jefe de los agentes locales, José Luis Bermejo, indica que se están estudiando los casos uno por uno. Matiza que se trata de una tasa que está vigente desde hace años pero que no siempre se ha aplicado.

Esta revisión está provocando que algunos vecinos hayan decidido solicitar y poner la placa de vado en sus garajes, que cuesta 4,55 euros, una vez que le han pasado la liquidación de la tasa.

Oficina del DNI

Mientras se lleva a cabo esta labor, la Policía Local sigue informando a vecinos sobre la próxima visita del equipo móvil de la Policía Nacional para la expedición en la ciudad de los DNI. La intención del equipo de Gobierno es que estos trámites no se hagan de forma puntuales a lo largo del año. Por este motivo, se va a solicitar al Ministerio de Interior la instalación en Trujillo de una oficina permanente para la tramitación de los DNI y los pasaportes. Fuentes policiales recuerdan que, el equipo móvil suele acudir a la ciudad cada dos meses. En 2016 se pudieron atender a cerca de 1.500 personas, no solo de la población, sino de la comarca.

Ya, técnicos han visitado las instalaciones de la Policía Local para ver la conveniencia de situar este nuevo servicio en estas dependencias. Aunque puedan ser idóneas, se tendrían que hacer obras de adaptación y poner medidas de seguridad. También sería necesario un servicio de vigilancia de 24 horas.