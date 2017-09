El pleno de Torrejón el Rubio expulsa a su alcalde, condenado por prevaricación Instante del pleno celebrado esta mañana. / CEDIDA Luis Miguel Vacas no ha presidido la sesión extraordinarioa REDACCIÓN Martes, 5 septiembre 2017, 13:00

Luis Miguel Vacas ya no es alcalde de Torrejón el Rubio. Esta mañana se ha celebrado el pleno extraordinario solicitado por la oposición para cesarle a causa de la sentencia a la que fue condenado por prevaricación, al favorecer a su mujer e hijo en los procesos selectivos de personal. Vacas no ha presidido el pleno, informa Izquierda Unida, y ha comunicado su abstención en la votación, cumpliendo de este modo con la advertencia contenida en el informe del Servicio de Asesoramiento de la Diputación de Cáceres, «una abstención que no realizó cuando denegó la primera solicitud de pleno extraordinaria solicitud realizada por la oposición formada por los concejales de IU y PP», añade la formación en una nota.

Los concejales de la oposición, Ana Isabel Pérez, (PP), Encarnación Raigal (PSOE) y Jorge García y Miguel José González (IU) han registrado un escrito tras el pleno «recordando a la teniente de alcalde la obligación legal que tiene para hacer cumplir lo acordado por el pleno» y han exigido en el escrito que «urgentemente se tramite la solicitud de nueva credencial para un nuevo concejal a la Junta Electoral Central y le han recordado que la legislación electoral y del régimen local establece un plazo de diez días para la celebración del nuevo pleno en el que se elijan al nuevo alcalde».