El Pleno de Trujillo da los pasos necesarios para que los trabajadores de la bolsa de empleo puedan cobrar Sesión plenaria en el Ayuntamiento. :: JSP Se ha aprobado una modificación presupuestaria para aumentar su partida JAVIER SÁNCHEZ Jueves, 23 noviembre 2017, 08:20

El Ayuntamiento ya ha dado el paso necesario para que 32 trabajadores de la bolsa de empleo social puedan cobrar sus nóminas hasta final de año. Ese pago se ha retrasado porque esa partida económica está ya agotada. Por este motivo, en un pleno extraordinario, se aprobó ayer una modificación presupuestaria para dotar de cuantía esa bolsa de empleo, procedente de la partida del servicio de limpieza, «que puede haber un sobrante o se puede devengar en el mes de enero», según el alcalde, Alberto Casero. Contó con los votos a favor del PP y PSOE y la abstención de IU.

Ante las críticas de la oposición, el mandatario trujillano incidió en que, en los últimos años, el gasto de la bolsa de empleo siempre ha sido superior al presupuestado. Sin embargo, no hacía falta acudir a pleno porque se hacían modificaciones dentro del mismo capítulo presupuestario. Concretamente, se aumentaba de la partida relacionada con las plazas vacantes del capítulo de personal. En esta ocasión, según Casero, no se quiere utilizar ese dinero, porque debe estar disponible para la Relación de Puestos de Trabajo que se ha aprobado. Matiza que no es una cuestión de falta de dinero, sino de soporte presupuestario.

Gestionando mal

Los líderes de la oposición coincidieron en que se está gestionando «mal» el Ayuntamiento. Para el portavoz socialista, Fernando Acero, existe una «profunda preocupación» porque las cosas no se están haciendo bien. Indicó que se va a hacer una «trampa contable legal» para ejecutar esa modificación presupuestaria y contar con los 72.800 euros que se necesitan para hacer frente a los pagos hasta diciembre.

El líder de IU, Joaquín Paredes, también fue crítico con equipo de Gobierno. Recordó que ya se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento tarde y, por tanto, podía ser fácil acertar en los gastos previstos. Sin embargo, «ni siquiera así se ha acertado». Sostuvo que la bolsa de empleo social se ha gestionado sin criterio y sin acuerdo con los grupos políticos. «Nos hubiese gustado mayor transparencia», manifestó. Además, considera que el ejercicio económico de 2018 ya está muy comprometido.