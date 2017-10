No habrá pleno para debatir la moción del PP de Navalmoral sobre el impuesto de sucesiones

No habrá pleno extraordinario para debatir la moción presentada por el PP instando a la Junta de Extremadura a aplicar una bonificación del 99% en el impuesto de donaciones y sucesiones y otros cambios normativos. Así lo anunció ayer el primer teniente de alcalde, Iñaki Rodríguez, a preguntas de HOY, por entender que no tendría sentido celebrar dos plenos en noviembre. Rodríguez recordó que el criterio de la alcaldesa sobre las mociones de los grupos municipales es incluir una de cada uno en las sesiones ordinarias, «que puede ser bueno o malo, pero que, en cualquier caso, es mejor que lo que hacía el PP, que igual no se debatían nunca».

Siguiendo ese criterio, Raquel Medina optó por incluir en el pleno celebrado hace unos días la moción popular de apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional ante los momentos que se estaban viviendo en Cataluña, dejando fuera el texto sobre el impuesto de sucesiones. «Lo lógico es que esa moción se debata en el próximo pleno ordinario, porque además el Ayuntamiento no tiene competencias legislativas para modificar nada, sino que se insta a la Junta de Extremadura a hacerlo. No tiene sentido celebrar dos plenos en noviembre», insistió.