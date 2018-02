Planteada en el pleno la necesidad de un nuevo ferial en Navalmoral El ferial ha vuelto a estar en la carretera Nacional V. :: MAM El Grupo Independiente cree necesario un recinto más amplio y accesible MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 17 febrero 2018, 09:43

La celebración del carnaval dejó en un segundo plano el pleno que tuvo lugar el día anterior al inicio de la fiesta, en el que se estrenó Miguel Ángel Sierra como portavoz del PP y en el que volvió a debatirse la ubicación del ferial, llegando a plantear algunos grupos la conveniencia de hacer un nuevo recinto a medio y largo plazo.

Antes, el nuevo portavoz popular despidió a su antecesora en ese puesto, María Milagros Rodicio, al conocerse su renuncia a la condición de concejala tras 19 años «trabajando por su pueblo, realizando una gran labor en Cultura», además de felicitarla por haberse convertido en abuela. Una felicitación a la que se sumó la alcaldesa.

Después se entró a debatir la moción de Ciudadanos que pedía que el ferial se lleve al Canchigordo, por entender que la carretera Nacional V -donde ha estado en carnavales- no es una ubicación adecuada por motivos de seguridad y por interferir el tráfico.

Ángela Miguel, del Grupo Independiente, dijo que a ella nunca le gustó que el ferial se hiciera en el Canchigordo por un «capricho» del anterior alcalde, y que si lo aceptó en su día fue por disciplina de partido. En su opinión Navalmoral necesita un ferial más amplio y accesible, añadiendo que ya ha hablado algo de eso con la alcaldesa. Pero mientras no se tenga su grupo cree que es mejor la N-V que nada «para que los niños puedan disfrutar».

En cambio Miguel Ángel Sierra se mostró a favor de la moción, ya que el PP siempre ha defendido que el ferial se instale en el Canchigordo, «porque para eso se hizo y porque es el mejor sitio».

El portavoz del PSOE, Iñaki Rodríguez, rebatió después algunos de los argumentos de la moción, como el peligro de la actual ubicación, enumerando las medidas que se adoptan para garantizar la seguridad, además de señalar que para ellos lo más cómodo sería que estuviera en el Canchigordo, porque entonces esas medidas no serían necesarias. «Si no se hace allí, es porque no quieren los feriantes», recordó.

Para cerrar este asunto, Ángel Muñoz reconoció también que Navalmoral necesita un nuevo ferial, pero que hasta que llegue debería hacerse en el Canchigordo, un espacio que Miguel Ángel Sierra considera «infrautilizado».

Antes de proceder a la votación hizo un breve inciso la alcaldesa, Raquel Medina, para recordar que Ciudadanos aprobó el 23 de enero el programa de Carnaval que incluía la celebración del ferial en la N-V.

La moción recibió el apoyo de seis concejales y el rechazo de ocho, por lo que fue desestimada.

Pacto por el Carnaval

En el turno de ruegos y preguntas Belén Vázquez, concejala de Ciudadanos, planteó la conveniencia de llegar entre todos los grupos a una especie de pacto por el Carnaval, que motivará la celebración de una reunión de portavoces, según anunció la alcaldesa.