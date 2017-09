Pinofranqueado impondrá la igualdad de sexos en su fiesta de ‘La Enramá’ Imagen de archivo de una presentación de la fiesta en Cáceres. :: hoy Las mujeres podrán asistir al sorteo del que salen las parejas de jóvenes solteros, que días después recorren el pueblo cogidos del brazo A. A. Jueves, 28 septiembre 2017, 23:32

La fiesta de ‘La Enramá’ 2018 será diferente a todas las celebradas hasta ahora. Y particularmente, será distinta a la de este año, en la que sucedió algo que ha impulsado al Ayuntamiento de Pinofranqueado a dar el paso definitivo de cambiar las reglas de esta celebración que tiene sus raíces en la mitad del siglo XIX.

Todos los veranos, en la segunda quincena de agosto, decenas de parejas de solteros del pueblo hurdano desfilan por sus calles, ellos con una enramada (un adorno a base de flores) en la solapa, regalo de ellas. Es un intento, o al menos así surgió, de fomentar los noviazgos. De hecho, en el municipio hay matrimonios surgidos de esta cita, en la que nadie elige el nombre de su acompañante.

Quién desfila con quién se decide en un sorteo que se celebra la semana antes a la del día grande, y al que solo pueden asistir los varones. Así ha sido siempre.

La recomendación

En el programa de las fiestas de este año se especificaba que el sorteo de parejas se celebraría el día 17 de agosto en la plaza Reina Victoria, desde la medianoche. Y en ese programa oficial se añadía la siguiente apostilla: «Se recomienda la no presencia de mujeres en la calle a partir de esa hora». O sea, lo de toda la vida, lo que impone la tradición.

El deseo de acabar con este veto rondaba entre algunos vecinos del pueblo desde hace tiempo, y el Ayuntamiento ha determinado que ‘La Enramá’ del año que viene sea una fiesta marcada por la igualdad entre sexos. «Está decidido», asegura José Luis Azabal, alcalde de Pinofranqueado por el PSOE. «Las mujeres –anticipa el regidor– podrán asistir al sorteo en igualdad de condiciones con los hombres, participarán exactamente igual que ellos, y de hecho nuestro deseo es organizar para ese día una fiesta con el agua como protagonista, para ellas y para ellos». La presencia del líquido elemento tiene su explicación. Hasta este año, lo normal era que si alguna mujer del pueblo asomaba por la plaza Reina Victoria mientras se estaba celebrando el sorteo, recibiera como saludo un cubo de agua. Este año, la costumbre derivó hacia lo irrespestuoso, porque algunos de esos recipientes con los que fueron recibidas las solteras del pueblo que aparecieron por la plaza no llevaban solo agua.

«A veces hay que romper las tradiciones, adaptarlas a los tiempos», reflexiona Azabal, que asegura que la decisión de implantar la igualdad entre sexos ha sido bien acogida por sus vecinos. «Todos los que me han hecho algún comentario sobre esto –apunta el alcalde– me han dicho que les parece muy bien; a mí no me ha llegado ni una sola opinión en contra».

Con este cambio, esta fiesta casamentera mantendrá su esencia, y a grandes rasgos también su formato habitual, asegura el regidor, quien aclara que no es preciso ningún trámite administrativo para poder implantar la novedad que hará de ‘La Enramá’ una cita más igualitaria.