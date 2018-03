Pendiente de permisos para que la charca trujillana de San Lázaro tenga más agua La charca de San Lázaro. :: JSP El problema está en uno de los tubos que canaliza el aporte principal de esta charca JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 28 marzo 2018, 08:55

Uno de los principales atractivos del parque de San Lázaro es, para grandes y pequeños, su charca. Sin embargo no se encuentra con su mejor 'cara', ya que a pesar de la lluvia caída, no se ha llenado. Según explica el presidente de la sociedad de pescadores Alta Extremadura, Ismael Fuentes, el problema es que casi no le llega agua de su aporte principal, debido a que las tuberías por donde pasa esa agua están en mal estado.

Ante esta situación, Fuentes ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para acometer las mejoras pertinentes, puesto que la charca es municipal. Señala que desde la Administración local se tiene buena predisposición para ello. Pero se necesitan los permisos correspondientes de la delegación de 'Vías Pecuarias'.

Este responsable recuerda que hay que abrir la vía y meter tubos nuevos. Además hay arquetas antiguas y sucias, por lo que se necesitarían poner unas nuevas. Fuentes considera que la inversión no es mucha. Matiza, también, que no se puede canalizar el agua de las cunetas porque son restos de los cebaderos. «Por ley no se puede entrar a la charca». Recuerda que llegan otras aportaciones menores procedentes de canalizaciones del campo de fútbol y del hipermercado existente.

A pesar de todo, el presidente de la sociedad señala que hay más agua que el año pasado. También confirma que la charca está en condiciones óptimas para la pesca. Si llueve esta Semana Santa, como está previsto, podrá coger algo más de agua.

Este representante manifiesta que las mejoras previstas no solo favorece a la sociedad de pescadores, sino también a toda la población.

El resto de charcas con la que cuenta esta agrupación de pescadores está lleno. En algunos casos, está tirando al agua por arriba.