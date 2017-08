Ana Pascual sustituye a María Ángeles Sánchez al frente de la Cofradía de las Angustias de Navalmoral Mª Ángeles Sánchez ha presidido 19 años la cofradía de la patrona. Las fiestas de la patrona se celebrarán del 6 a 15 de septiembre MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 31 agosto 2017, 08:05

El cambio en la presidencia de la Cofradía de la Virgen de las Angustias es la novedad más destacada de cara a las fiestas que se celebrarán en honor de la patrona del 6 al 15 próximos. Ana Pascual ha sustituido en el cargo a Mª Ángeles Sánchez tras 19 años al frente del colectivo.

Las dos han escrito en la habitual revista de las fiestas. La saliente, María Ángeles Sánchez, ha titulado su artículo 'Gracias, muchas gracias' y en el mismo dice, entre otras cosas, que su objetivo principal durante estos años ha sido «hacer de nuestra cofradía una comunidad viva con un fuerte compromiso eclesial».

Por su parte la entrante, Ana Pascual, asegura que no es persona de cargos, sino de «trabajo, dedicación y servicio. Pero reconozco que para que una organización funcione, tiene que haber personas que tiren del carro. Y esa es la función que ahora me toca desempeñar. El objetivo principal que me he fijado es colaborar con el resto de integrantes de esta cofradía para que la devoción por Nuestra Señora de las Angustias se propague por nuestro pueblo».

Programa de actos

A conseguir ese objetivo deben contribuir los actos que se han programado, que arrancarán el miércoles 6 con eucaristía, imposición de medallas y traslado en procesión de la imagen de la virgen de la ermita a la iglesia. A partir de ahí habrá novena todos los días, que incluirá invitación a chocolate con churros, misa cantada por la coral El Alcornoque, las bodas de oro y plata matrimoniales, entrega de premios del concurso de dibujo y redacción 'Mi patrona, la Virgen de las Angustias' o la habitual ofrenda de los niños y las amas de casa. También habrá actividades fuera de la iglesia, como animación infantil en el parque, comida de hermandad, la actuación de Pasión Flamenca o el tradicional ofertorio.

Los actos terminarán el viernes 15, fiesta principal de la virgen, con una solemne concelebración eucarística presidida por el Obispo de Plasencia, José Luis Retana, en la que cantará la coral Amigos de la Música. A su término tendrá lugar una procesión para devolver la imagen de la patrona a la ermita, acompañada por la Banda de Música.