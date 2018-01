Sergio Rey, alcalde de Madrigalejo. / HOY Va cumplir siete años como alcalde de Madrigalejo, donde en la primera legislatura gobernó en minoría con tres concejales y en la última obtuvo siete concejales con un 69,69 por ciento de los votos REDACCIÓN Viernes, 19 enero 2018, 12:42

Después del último Congreso provincial del Partido Popular, Sergio Rey fue nombrado vicesecretario de comunicación y presidencia en Cáceres, cargo que Laureano León, presidente provincial, le confió para esta nueva etapa.

Va cumplir siete años como alcalde de Madrigalejo, donde en la primera legislatura gobernó en minoría con tres concejales y en la última obtuvo siete concejales con un 69,69 por ciento de los votos. Si ahondamos, llegó a la vida política de casualidad y debido a las ganas de trabajar por su pueblo. Siempre se ha caracterizado por defender el municipalismo, pero pronto la dirección provincial ‘tiró de él’ para empezar a trabajar por la provincia.

Dentro del partido se comenta que siempre dice las cosas a la cara y que a pesar de que en ocasiones no gusten sus opiniones, él las dice. Es activo en redes sociales, donde a diario podemos ver la labor que realiza.

A Rey le gusta presumir de ser madrigalejeño y extremeño y al entrar en su despacho lo primero que se ve es un casco de obra junto a la bandera de su pueblo y de la región.

– ¿Tiene algún significado el casco de obra que tiene ahí?

– Por supuesto, ese casco está ahí desde el primer día que fui alcalde, porque uno nunca debe olvidar de donde viene.

– Usted se define como obrero. ¿Un obrero representa al Partido Popular?

– Pues claro que sí. En este partido somos gente tan normal como cualquier extremeño. Los tópicos esos que existían de los ricos y los pobres yo no los he conocido. Toda mi vida he sido un obrero y lo voy a seguir siendo y voy a seguir defendiendo a los currantes que salen cada día a la calle para buscar el pan de sus familias.

– Según los barómetros, los jóvenes, prefieren otras opciones políticas antes que las del Partido Popular. ¿Se ha alejado su partido de este sector?

– No, todo lo contrario. Somos el partido que más ha apostado por los jóvenes y así lo vamos a seguir haciendo. Es cierto que la han salido a escena otras formaciones que venden ser el partido de los jóvenes, pero no es cierto. La realidad es otra muy diferente y no se demuestra con palabras sino con hechos, y ahí está el trabajo del Partido Popular en la provincia de Cáceres y en Extremadura cuando hemos gobernado.

– Pero, la corrupción ha dañado a su electorado y han sido muchos los casos. ¿Qué opina?

– Mire, negar que ha habido corrupción es una tontería, por eso yo no lo voy a hacer. Y es cierto que quien lo ha hecho ya no está en este partido porque se le ha expulsado automáticamente, pero entienda que en un partido donde existe tanta cantidad de personas es imposible el control de todos. En este, como en otros partidos, lo que hay que hacer es poner todo el sistema en funcionamiento para que no vuelva a ocurrir. Lo que está claro es que en Extremadura los casos de corrupción que saltan un día sí y otro también son los del PSOE de Extremadura, y aquí nadie hace nada, incluso los siguen defendiendo hasta cuando tienen sentencias firmes en su contra. Eso sí que es un grave error.

– Dos legislaturas como alcalde de Madrigalejo, ¿volverá a presentarse a la reelección?

– Tengo muchas ganas de seguir trabajando por mi pueblo. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Si mi agrupación local lo ve oportuno, volveré a presentarme como alcalde, porque la mayor satisfacción es poder ayudar cada día a mis vecinos.

– Le definen como una persona muy reservada, pero a la vez muy abierta. Unos dicen que es un depredador político y otros que la envidia dentro de sus propios compañeros le puede causar malos estragos. ¿Cómo es realmente?

– No suelo definirme. Sencillamente soy leal a mis amigos, fiel con mis ideas y firme en mi compromiso de contribuir a mejorar todo lo posible nuestro pueblo, provincia y región. El resto de definiciones las dejo para la opinión pública. Prefiero seguir valiendo más por lo que callo, que por lo que hablo.

– ¿Cree que volverá Monago a gobernar Extremadura?

– Lo tengo claro. José Antonio Monago tiene que volver a ser el presidente de todos los extremeños. Y no es algo que yo le digo, sino que es lo que hablan todos los sectores extremeños. Hubo un antes y un después cuando gobernó. A pesar de que eran tiempos difíciles, consiguió más de lo que ha conseguido Guillermo Fernández Vara en sus mandatos. Además, está claro que ahora Extremadura solo funciona a base de humo y pajas mentales de los que quieren creer que siguen engañando a la sociedad extremeña con propaganda y falsas promesas que nunca llegan. Si tuvieran algún proyecto real y de progreso para nuestra región ya deberían haberlo desarrollado, que son muchos los años que han gobernado y seguimos siendo la región que lidera todas las tasas negativas.

– Se habla que la relación con su presidente provincial es buena y se le ve siempre con él en todos los pueblos y actos. ¿Es Laureano León su ejemplo en política?

– Siempre uno debe ser uno mismo. Lau no quiere ser ejemplo de nada, ni para nadie. Mi relación con él se basa en conjugar su experiencia con la nueva situación de la sociedad y creo que, junto al resto del equipo provincial, se está haciendo un esfuerzo por seguir trabajando, con errores y aciertos, en mejorar el bienestar de todas las familias de esta provincia. Lau es una de las personas a las que yo respeto y a la vez agradezco todo el apoyo que me brindó desde el primer día.

– En muchas ocasiones, la gente puede extrañarse de que una persona joven como usted, con 34 años y con esas ganas de luchar por la sociedad, que no le importa vestir con sudadera, vaqueros rotos o zapatillas Converse y en otras ocasiones ponerse traje y corbata, pueda defender las siglas del Partido Popular. ¿No cree usted que se asemeja más al perfil de Ciudadanos?

– No. Pero, además, un no rotundo. No tengo nada en contra de ningún partido político. Cada uno que defienda lo que considere. Pero tengo claro que eso de apuntarse a los ‘partidos de moda’ no lleva a ningún sitio, porque al final las modas pasan y lo que verdaderamente perdura son aquellos que se han estado dejando la piel durante toda la democracia por mejorar nuestra provincia, región y país. Unas veces estaré más de acuerdo con las decisiones o medidas de mi partido y en otras ocasiones estaré menos de acuerdo, pero ser leal y trabajar desde dentro para transformar un partido es mi condición incambiable. En los momentos buenos todos nos arrimamos, pero en los momentos difíciles solo perduran quienes realmente se paran un momento a reflexionar y se dan cuenta que el Partido Popular ha contribuido de una forma eficaz a erradicar y solucionar los problemas más graves que han afectado a nuestro país.