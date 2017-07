Obras arregla la grieta del pabellón de Huertas

El Ayuntamiento ha llevado a cabo obras para solucionar el problema de una grieta existente en el pabellón polideportivo de Huertas de Ánimas y de la que tanto se ha hablado. Según fuentes técnicas, el inconveniente estaba en la cimentación de una parte del edificio. «La dirección de la grieta nos indica dónde está el problema», sostienen. A partir de ahí, se descubrió el espacio del pilar donde estaba la anomalía. Los operarios se dieron cuenta de que había un «encachado malo» o acumulación de piedra granítica no en las mejores condiciones. Por tanto, el primer paso fue echar metros cúbicos de hormigón para fijar ese pilar. La segunda parte de la obra fue descubrir el muro existente para saber en qué situación estaba. Fuentes técnicas reconocen que no estaba bien asentado, ya que tan solo había una serie de piedras acumuladas. Por tanto, se ha fijado con hormigón y mallazo. El objetivo ha sido que tanto el pilar como el muro donde se ha manifestado la anomalía tengan un apoyo sólido y garantizado, señala el edil de Obras, Juan Jesús Martín. Hecha esta labor, se ha tapado la grieta y se ha pintado ese frontal. A pesar de este trabajo, fuentes técnicas detallan que esta obra no garantiza que esa grieta no vuelva a salir, ya que depende del asentamiento del edificio.