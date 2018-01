Los Negritos bailarán este fin de semana en Montehermoso

Montehermoso celebra este viernes 2 y sábado 3 de febrero la fiesta de los Negritos de San Blas, una tradición folclórica declarada de Interés Turístico rRgional en 2006, en la que un grupo de danzantes se tiznan la cara con corcha quemada para bailar en honor a San Blas.

La principal novedad de este año es que las danzas de la mañana del día 3 volverán a tener lugar en fin de semana, algo que no ocurría desde 2013, porque esta fiesta es de fecha invariable. Esto podría permitir ver los bailes a muchos turistas que normalmente no pueden acudir por motivos laborales. Sin embargo, en Montehermoso no será día festivo local este año, ya que el pleno ha trasladado el día no laborable al lunes 12 de febrero.

La velá está prevista para el viernes 2 a las 19.30 horas y la misa en la ermita de San Blas que da inicio al día festivo será el sábado 3 a las 11.30 horas. Para acompañar a la fiesta hay varios eventos programados junto a la puerta del parque municipal. El viernes a las 17.30 tendrá lugar el taller infantil 'Siéntete negrito de San Blas' y el sábado por la tarde habrá una merienda solidaria a beneficio de AOEX Plasencia y actuaciones de Los Negritos y del grupo folk Acetre. Este año la imagen del santo no podrá quedarse hasta el domingo en la iglesia, ya que el templo está en obras.