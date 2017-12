Navalmoral y Arjabor retoman los trabajos por el desarrollo de la zona Raquel Medina y Raúl Miranda firmaron ayer el convenio. :: MAM La población llevaba casi una década fuera de la asociación del Campo Arañuelo MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 22 diciembre 2017, 08:46

Diálogo, acuerdo, consenso, trabajo en conjunto. Esas fueron las palabras que más repitieron la alcaldesa, Raquel Medina, y el presidente de Arjabor, Raúl Miranda, minutos antes de firmar el convenio que posibilita la vuelta del Ayuntamiento de Navalmoral al seno de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del Campo Arañuelo (Arjabor) tras casi una década de ausencia. De ahí la satisfacción de las dos partes. «Es un momento importante, porque después de mucho tiempo volvemos a encontrar caminos confluyentes, caminos para trabajar juntos por el desarrollo propio y de toda la zona. Navalmoral, por así decirlo, regresa a casa, de donde no debió salir», dijo la alcaldesa.

Igualemente, añadió que no solo es importante a nivel empresarial, «porque éstos ya recibían ayuda, asesoramiento o acompañamiento, sino porque de nuevo el Ayuntamiento va a poder optar a los fondos europeos a los que no ha tenido acceso en los últimos años por no estar en el grupo de acción local».

Medina añadió que el convenio nace del consenso, «porque nadie ha impuesto nada a nadie, sino que se ha trabajado directamente con ayuntamientos y asociaciones», y que no buscan «ocupar sillones, sino encontrar formas, políticas y un futuro común». En ese sentido destacó «la constancia, el trabajo y la ilusión» que han puesto el primer teniente de alcalde, Iñaki Rodríguez, y la gerente, María Eugenia García, para hacerlo posible. La aportación que hará Navalmoral hasta el año 2020 asciende a unos 83.000 euros, si bien el Ayuntamiento puede recibir ayudas de hasta 200.000. «Es una sinergia. Navalmoral da y recibe y Arjabor da y recibe», insistió.

Toda la comarca dentro

Raúl Miranda aseguró después que para Arjabor es fundamental que toda la comarca esté dentro del grupo de acción local, y que con la vuelta de Berrocalejo -que también se salió- y de Navalmoral lo han conseguido. A Navalmoral le da una especial relevancia al ser, con Talayuela, las mayores poblaciones de la zona y las que concentran a la mayoría de los empresarios que reciben las ayudas que se convocan.

Asimismo insistió que Arjabor funciona ahora de una forma muy diferente a hace unos años, desde el diálogo y el consenso de todos los integrantes del colectivo.

«Nunca han forzado los pueblos mayores a los pequeños. Al contrario, hemos escuchado y tomado una decisión dentro del consenso. Eso es lo más importante que tiene ahora Arjabor, que todos, ayuntamientos, asociaciones y empresarios, luchamos juntos por el desarrollo. Hemos dejado atrás roces y rencillas y la política ahora es tirar todos adelante de la comarca».