Música y homenajes en las fiestas de Trujillo

La ciudad trujillana calienta motores ante la llegada de los actos con más aceptación de las fiestas patronales. Prueba de ello fueron las propuestas que se llevaron a cabo durante este fin de semana. Uno de los principales fue el concierto ofrecido por los grupos Metalmanía y Takun, ambas bandas con integrantes de la ciudad. Tuvo lugar en el patio de armas del castillo, con un buen ambiente. Decenas de espectadores, de diferentes edades cantaron y bailaron con la música de estos conjuntos, con sus diferentes estilos.

Durante este fin de semana, también cobraron protagonismo las propuestas organizadas por la Hermandad Virgen de la Victoria. El pasado sábado tuvo lugar un sencillo homenaje a los matrimonios que cumplen sus bodas de plata y sus bodas de oro este año. Acudieron cerca de 40.

Para ello, los organizadores ofrecieron una merienda. Además, a cada pareja se les entregó una estampa de la Virgen y un llavero. No faltó la foto en familia. Ayer, fue el turno de los niños recién nacidos que fueron presentados a la Patrona trujillana, en la iglesia de San Martín. Uno a uno fue pasando, junto al sacerdote, para acercarles a la imagen pétrea de la Virgen. No faltaron algunos llantos. Estos bebés estuvieron acompañados, en algunos casos, no solo por los padres, sino también por otros integrantes de la familia. A cada niño le fue entregada una medalla de la hermandad. No faltó la fotografía para el recuerdo.

Marionetas en el Teatro

La jornada de ayer terminó con el espectáculo de las marionetas de Peneque el Valiente. Como ya es tradición, reunió a numerosos menores, muchos de ellos acompañados por sus familiares. Estaba previsto en las escaleras de la plaza Mayor, pero la actividad se trasladó al Teatro Gabriel y Galán debido a la lluvia.

Durante este fin de semana también han continuado las competiciones de las peñas, donde los ganadores se llevan un jamón. En este caso, se ha tratado del campeonato de fútbol sala, en las diferentes categorías.

La programación festiva continuará hoy. Seguirá la novena, en sus diferentes horarios. También continúan las competiciones deportivas de peñas. Otro de los atractivos, las marionetas de Peneque el Valiente, en la plaza.