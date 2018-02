Una muestra fotográfica recoge cuatro décadas de fútbol local en Navalmoral

Cerca de un millar de visitantes han pasado ya por la denominada 'Exposición de fotografías antiguas de fútbol de Navalmoral', que condensa cuatro décadas de afición futbolera en la población. No solo en lo concerniente al Moralo C.P., como aclara José Francisco Gamonal, responsable de la muestra, sino, sobre todo, en lo que atañe a las ligas locales de este deporte.

La muestra, que permanecerá instalada hasta el lunes en la Fundación Concha, aglutina cerca de 250 instantáneas que él mismo ha ido haciendo, recopilando o comprando a fotógrafos locales, como Antonio Hernández Cruz o el ya fallecido Rafael Amigo, a lo largo de toda una vida con el punto de mira puesto en el deporte rey. Primero como jugador, después como tesorero con Basilio Rebate y Luis Duque como presidente y más tarde como incondicional aficionado. Así ha sido durante los años 50, 60, 70 y 80, que son las que ahora se exponen en la fundación.

No obstante aclara que también son muchas las aportaciones hechas por vecinos a título particular, a quienes se ha dirigido para que le prestasen fotografías, que posteriormente ha tratado otro colaborador para mejorar su estado y volverlas a imprimir. «Salen muchos moralos, muchos, y también gente que ya ha fallecido», afirma con pesar.

El propio Gamonal rememora como surgió la iniciativa, cuando a finales de 2016 se planteó la posibilidad de montar una exposición, comenzando tras las fechas navideñas a hacer acopio de instantáneas, propias y de terceros, debiendo vencer las reticencias de algunos de los propietarios de las fotos, pues en no pocos casos temían desprenderse de las mismas al tratarse de valiosos recuerdos personales.

Sobre la posibilidad de prorrogar la muestra, a tenor del éxito de visitas que está cosechando, Gamonal lamentó que no se pudiese debido a la demanda que tiene la sala de exposiciones de la Fundación Concha.

Una semana

«En un principio mi idea era hacerlo en Navidad para aprovechar que la gente venía de fuera en esas fechas, y tenerla abierta durante 14 días. Pero al final solo he podido disponer de una semana, porque esta sala tiene muchas peticiones y no me han podido dar más fechas», si bien reconoce que no le importaría volver. Los interesados disponen aún de hoy y mañana para pasarse por la exposición, que permanecerá abierta de once de la mañana a una y media de la tarde y de cinco a nueve de la noche.