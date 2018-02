«El Moralo nos une, el Carnaval nos une», dijeron los pregoneros de la fiesta Los pregoneros arropados por entrenador, jugadores y directivos. Hoy espera el 'Cómete el Carnavalmoral por una pata', con un centenar de grupos y peñas MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 10 febrero 2018, 09:45

Las vivencias, poco agradables, de un niño ante sus primeros carnavales y el sentimiento que une en torno al Moralo y al Carnaval fueron los ejes del pregón que ofrecieron anoche en la caseta municipal Felipe del Castillo y Horacio López. El primero, encargado de comunicación y redes sociales del Moralo. El segundo, presidente del líder provisional de la Tercera extremeña.

Abrió las intervenciones Felipe del Castillo «con el recuerdo de un niño de aquellos Carnavales como si fuesen los que hoy han dado comienzo», en los que tenía pánico a los cohetes; al que no le gustaban los gigantes y cabezudos o que se asustaba con unas brujas «muy feas» que le azuzaban con su escoba.

«¡A mí no me digas que volvamos a salir! ¡Con éste no se puede! -reprochaba mi madre. No te preocupes, con el tiempo se le irá pasando el miedo -contestaba resignado mi padre. Nada más lejos de la realidad. Se me iban a hacer muy largos aquellos carnavales de mil novecientos ochenta y poco», confesó.

Pero no solo hay recuerdos negativos. También cariñosos hacia personajes de la época, como Lucas y Pedro, «los del Moralo»; Pepe Mateos y su charanga; Braulio, Eloy y compañía, de la peña La Amapola; José Vizcaíno, Minguito y, de nuevo, el Moralo, siempre el Moralo.

«Pasó efímero el desfile para mí, pasaron los años y los Carnavales hasta el día de hoy, cuando aún conservo en mi memoria esa mañana de domingo de la mano de mi padre en la grada del municipal.», terminó diciendo el primer orador, antes de dar paso a Horacio López.

«Como dice el himno del centenario, queda el recuerdo de un niño sentado en la grada del municipal, viendo jugar a su equipo; aquello era un sueño cumplido, un día perfecto de Carnaval. Y es que a pesar de los miedos de niño, a pesar de las dificultades, hay dos cosas que perduran y perdurarán en Navalmoral: la primera y primordial, los Carnavales. La otra, fundamental para los que nos encontramos aquí arriba subidos y para los que hoy nos acompañáis, es el Moralo, nuestro Moralo, vuestro Moralo».

Ahí aseguraron que es un «auténtico orgullo» ser el primer colectivo en pregonar la fiesta grande de Navalmoral. «Una tarea destinada por norma general a personalidades de toda índole, como políticos, escritores, periodistas, actores y actrices, moralos de pura cepa y otros llegados desde fuera, que nos pusieron el listón muy alto para cumplir con lo que esta fiesta demanda».

«Hoy hacemos gala del eslogan que viene acompañando a nuestro grupo de trabajo desde hace casi dos años, señaló el presidente. El Moralo nos une. Y con la misma ilusión que un día un escueto grupo de ingenuos pensaban que ese eslogan podía tener su repercusión, hoy proponemos otro muy similar. El Carnaval nos une. Que sea el Carnaval el nexo de unión entre todos los moralos y moralas. Que sea el punto de contacto entre los de aquí y los forasteros que nos visitan.».

«No existe pueblo más bonito que Navalmoral en febrero, añadió. Seamos también ejemplo de hospitalidad para que el Carnaval sea recordado de puertas hacia fuera. Recibamos con los brazos abiertos a todos los visitantes a lo largo de estos días. Que los problemas, las envidias, los rencores y las hipotecas, incluso, queden por unos días olvidadas. Hoy es día de disfrutar».

El acto se completó con el chupinazo, la coronación de las reinas -Valeria Macías y Sara Curiel- y la actuación de la murga Faratabailes y el grupo Gen Renegado.

La fiesta se había iniciado a media mañana con la presencia de más de 1.200 estudiantes y docentes de cuatro institutos desfilando por el centro del municipio en el espectacular Carnavalmoral Estudiantil.

'Cómete el Carnavalmoral...'

Hoy la cita más destacada estará en el entorno del Jardincillo con el segundo 'Cómete el Carnavalmoral por una pata', que reunirá a cerca de un centenar de grupos y peñas.