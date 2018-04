El escritor jaraiceño José V. Serradilla presenta 'El milagro de San Martín', su nueva novela

El pasado sábado, día 7 de abril, se presentó en la sala de cultura de Garganta la Olla, coincidiendo con la celebración de la festividad de su patrón, San Martín de Tours, una nueva novela de José V. Serradilla Muñoz, 'El milagro de San Martín', una historia sobre la defensa de la naturaleza, basada en hechos reales acaecidos en la comarca de la Vera.

«La novela viene a ser una espada en alto en defensa de la preservación de la naturaleza, tantas veces pisoteada por los intereses de ciertas clases, generalmente pudientes, camastronas y egoístas, y un alegato de la libertad e igualdad de todos los seres humanos», señaló Serradilla.

La narración, basada en hechos reales, algunos de ellos recogidos de fuentes escritas fidedignas, relata los vericuetos por los que se realiza el «gran milagro de la salvaguarda» del medio ambiente. «Todo ello, en contra de la miseria de aquellos seres codiciosos e insaciables a los que no les importa pisotear la naturaleza indefensa, ni la degradación de la vida de los semejantes y sus derechos, con tal enriquecerse ellos deshonestamente», denunció.

El escritor jaraiceño manifestó en la presentación que se trata de uno los trabajos con los que más ha disfrutado a la hora de su elaboración. «Es uno de los libros en los que he trabajado con más deleite por dos razones: en primer lugar porque me ha permitido imbuirme en el ambiente y describir algunos de los personajes típicos de nuestra tierra, y en segundo lugar porque igualmente me ha permitido lanzar un mensaje primordial para nuestras vidas: el milagro de mantener incólume nuestra naturaleza», concluyó.