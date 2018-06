Los mayores del hogar de Navalmoral de la Mata piden que vuelva el servicio de podología

Unión del Pueblo Moralo denuncia en un comunicado que los 6.400 socios y usuarios del hogar de mayores llevan más de un mes sin podólogo, por lo que insta al equipo de gobierno a hablar con los responsables competentes para poner remedio a esta carencia lo antes posible. Según explican, el servicio de podología se venía prestando de manera regular con una «grandísima demanda. El cuidado de esta parte del cuerpo es de suma importancia en todas las edades, pero más en edades avanzadas y posiblemente con dolencias de otras características que requieren una atención especial».

En la nota añaden que el contrato del profesional que prestaba ese servicio finalizó en abril y no se sabe si se va a volver a prestar ni cuando, «ya que la plaza aún no ha salido publicada», al tiempo que se preguntan si los gobernantes municipales «no se enteran o no se quieren enterar de cómo está Navalmoral».