María del Carmen Yerpes, Abanderada de las fiestas de San Juan 2018

Dice el refrán castellano que «al que madruga, Dios le ayuda» y es por este motivo por lo que desde hace unos años el Ayuntamiento de Coria elige al nuevo abanderado en el Pleno del mes de julio, para que de esta forma el principal artífice de las fiestas disponga de tiempo suficiente para desarrollar el trabajo que conlleva.

Ha sido en el Pleno celebrado el pasado lunes, día 10 de julio, donde fue elegida como Abanderada de las Fiestas de San Juan 2018, la concejala de la Mujer del Partido Popular, María del Carmen Yerpes Repilado, quien una vez elegida y llena de emoción, dijo a los presentes que aún no se lo creía. «Esta es una oportunidad que me da la vida, haciéndose realidad hoy mi sueño. Gracias a toda la Corporación por este nombramiento y por haber depositado la confianza en mi persona. Lo voy a dar todo por las Fiestas de San Juan esperando la ayuda de todos, en especial de los abanderados que me han precedido y que me pueden aportar experiencia», dijo emocionada.

Con un ¡Viva San Juan! Y con el aplauso general del salón de plenos repleto de familiares, amigos y amantes de las fiestas, una vez finalizado el Pleno, la nueva Abanderada lanzó el primer chupinazo desde el balcón del consistorio. Yerpes Manteca a petición de los presentes lució el pañuelo rojo, enseña de las Fiestas de San Juan.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Pedro Moreno Carrasco, le envió su felicitación personal y al mismo tiempo le ofreció el apoyo del Grupo Socialista.

Asimismo, el alcalde, José Manuel García Ballestero, manifestó que se nota la ilusión y ganas de trabajar en la recién elegida Abanderada, deseándole suerte en esta nueva andadura.

Finalizó Mamen Yerpes diciendo que lo va a dar todo porque son muchas las ganas trabajar para que San Juan 2018 sea una fiesta para recordar por cosas buenas.