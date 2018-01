La lencería malpartideña que visten las estrellas La empresa vende en Europa, Asia y América y ahora están presentando sus diseños en el en el Salón Internacional de la Lingerie de París | En Nansú no se trabaja en serie, sus colecciones son muy exclusivas y personalizadas LAURA SÁNCHEZ MALPARTIDA DE CÁCERES Lunes, 22 enero 2018, 11:09

Nansú es elegancia y confort, es calidad, diseño y un servicio personalizado. Creada hace 18 años por la malpartideña Carmen Corrales y María José Manzano, natural de la zona de Coria, el esfuerzo y profesionalidad de sus creadoras fue dando sus frutos y hoy se encuentran en el polígono industrial Las Arenas, disponen de una plantilla de una quincena de trabajadores y exportan sus colecciones a Inglaterra, Francia, Italia, Corea, EEUU, Portugal y Alemania. Ahora, están presentando sus diseños en el en el Salón Internacional de la Lingerie de París, que se ha convertido en una cita anual para estas esas dos emprendedoras en su proceso de expansión internacional.

Esta empresa afincada en Malpartida de Cáceres fue una iniciativa creada por sus fundadoras tras un periodo de desempleo de larga duración. Conocían muy bien el sector y tenían una gran experiencia y así decidieron lanzar su propia colección. «Primero hicimos una colección y salimos al mercado, a raíz de ahí empezamos con un representante, después con otros, y visitamos una feria internacional, la Semana de la Moda en España», explica María José Manzano. «A raíz de la crisis no había nada relacionado con nuestro sector, entonces nos enteramos del Salón Internacional de la Lingerie de París, buscamos asesoramiento y lo hicimos y a partir de ahí hemos continuado asistiendo y haciendo otras cosas», señala. «Ahora con un delegado en Alemania estamos haciendo un seguimiento de posibles agentes alemanes».

En Nansú Lencería no se trabaja en serie, sus colecciones son muy exclusivas y personalizadas. Cuenta con tallas de la 36 a la 60 y disponen de un amplio abanico de colecciones para adaptar el producto a cualquier tipo de mujer. «El producto se puede adaptar, desde diseñar una prenda para una niña de comunión, hasta para una mujer de 80 años. Se puede adaptar el producto independiente de que sea la línea clásica, la línea juvenil... y tenemos mucha variedad, prendas pensadas para mamá, para novia...» asegura María José.

Sus creaciones han vestido a actrices de series como 'Acosados', 'Mar de plástico' y pronto, a las de 'Vivir sin permiso'

«La prenda se puede transformar y hacer a medida» y esto es posible porque Nansú cuenta con toda la infraestructura; desde el diseño, el corte, el patronaje, la distribución... incluso la red comercial... y esto le permite ofrecer un servicio muy personalizado al cliente.

Desarrollo y creación

Cuando hablan del desarrollo y creación de cada colección, lo tienen claro. «Aparte de la creatividad y darle rienda suelta a la imaginación, hay un estudio de ventas. No se trata solo de que pueda quedar fantástico y te guste a ti. Escuchamos mucho a nuestro público», revelan.

En cuanto a su proyección internacional, hace tiempo que ampliaron fronteras. Sus clientes son principalmente de España pero también cuentan con clientes internacionales. «Ahora mismo contamos con ocho representantes tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos clientes de continuidad y otros conseguidos en las ferias internacionales que hacemos, principalmente en la de París». De hecho, ya cuentan los días para viajar a la capital francesa. «Es la más importante y donde conseguimos los contactos tanto de representantes y agentes comerciales como de clientes directos».

Echando la vista atrás, tras 18 años, han sabido mantenerse .«Lo nuestro es una calidad media alta muy personalizada, en muchos casos casi exclusiva para el cliente, y contamos con una variedad importante en cuanto a diseño, calidades, materia prima, colorido... Nosotros nos hemos ido manteniendo. Lógicamente se deja notar la crisis porque el consumo es menos, pero seguimos teniendo ahí nuestro nicho de mercado», asiente María José. Y también en estos años, les tocó dar el paso a la esfera digital. «Saltamos rápido, porque la era digital hace tiempo que está en el mercado y hay que darle uso, saberse posicionar. Nuestro sistema de comercio online nos funciona muy bien, tanto a nivel particular como a nivel profesional», dicen.

Con respecto a su localización en Malpartida, aseguran que lo más importante es tener iniciativa. «Independiente de estar en Malpartida o en otro lugar, la cuestión es la misma, tener iniciativa, ganas de trabajar, ilusión, y no pensar siempre en cuánto voy a sacar; primero hay que sembrar para después recoger. Y no se trata del lugar si no de lo que tú quieras hacer», afirman. Aunque reconocen que estar en Malpartida tiene sus ventajas. «El local es más económico y el servicio de transporte y otros servicios los teníamos al lado de la ciudad. Funcionamos igual estando aquí que en las Capellanías. En cuanto al personal, nos pasaba lo mismo, tenemos aquí gente de Malpartida, de Arroyo, de Cáceres y otras veces del Casar, de las Navas,... tenemos aquí en la Mancomunidad a gente que es profesional también del sector», asienten.

Vistiendo series

A través de una feria, Mediaset se hizo eco de Nansú, y ahora muchas de sus actrices visten en sus series estas colecciones malpartideñas, como en la serie 'Acosados', 'Mar de plástico', y una que se estrenará próximamente que lleva por título'Vivir sin permiso' en la que está previsto que Pilar Castro lleve diseños Nansú. Y con todo ello, lo más gratificante aseguran que es «que te digan que las prendas gustan mucho, la riqueza personal de estar trabajando y hacer algo que te gusta y que reconozcan tu marca», concluyen.