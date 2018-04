El Juzgado impone 255 días de prisión para el exalcalde de Carcaboso Alberto Cañedo ha afirmado que estaba esperando el auto y que se encuentra «tranquilo y con la conciencia muy tranquila» EFE Martes, 17 abril 2018, 17:34

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Plasencia ha impuesto una pena de 255 días de privación de libertad para el exalcalde de Carcaboso Alberto Cañedo, como responsabilidad personal subsidiaria por el impago de la multa y costas procesales derivada de un proceso judicial.

El Juzgado condenó en octubre de 2015 a Cañedo a 8 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación urbanística, así como al pago de indemnizaciones por importe de 15.549,88 euros -de los que ha abonado 4.037,44 euros- una multa de 17 meses con cuota diaria de 12 euros y al abono de las costas procesales.

En la sentencia, la titular del Juzgado consideró a Cañedo autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación urbanística en relación a la promoción de una viviendas.

El propio Cañedo comunicó el pasado enero a la jueza que no tiene capacidad de pagar «porque no tiene dinero y no tiene previsión de tenerlo en breve».

Ahora, en un auto del pasado 9 de abril, la titular del juzgado señala que el exalcalde «no ha satisfecho voluntariamente la multa, teniendo actualmente pendiente el abono de parte de la Responsabilidad Civil, las costas procesales y la multa».

De igual forma, deja constancia de que han pasado más de dos años desde la firmeza de la sentencia.

«Por lo expuesto procede en el presente caso imponer al condenado Jesús Alberto Cañedo Carpintero como responsabilidad personal subsidiaria, por impago de multa, la pena de 255 días de privación de libertad», añade el auto.

Asimismo, la jueza ha pedido que se recaben los antecedentes penales actualizados del penado y que se de traslado del auto a las partes y al Ministerio Fiscal.

El objetivo es que se pronuncien en el plazo de cinco días sobre una posible suspensión de la pena privativa de libertad impuesta «y/o para que se pronuncien sobre el posible cumplimiento mediante trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente en el caso de condena por falta/delito leve».

Alberto Cañedo ha afirmado que estaba esperando el auto y que se encuentra «tranquilo y con la conciencia muy tranquila».

A su juicio, el auto de la jueza «no ha sido tan malo como podría haber sido, ya que deja abierta una puerta para evitar la entrada en prisión» mediante los trabajos en beneficio de la comunidad o la localización permanente, ha apuntado.

«Habrá que esperar a ver qué pasa y por fin alguien le pone cordura a todo este asunto, ya que mi condena no es por corrupción, sino del ámbito administrativo y yo ya estoy inhabilitado», ha subrayado.

El exacalde ha anunciado que su abogado ya ha solicitado la suspensión de la pena de cárcel.

Plataforma 'Apoyo a Alberto Cañedo'

Cañedo ya fue condenado anteriormente a otros nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa por un caso de incumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso al derecho de información con respecto al Grupo Socialista.

Ante esta situación, se creó la plataforma 'Apoyo a Alberto Cañedo', que se dedica a dar a conocer el caso y recaudar fondos que se destinarán al pago de la defensa del exalcalde.

Dicho colectivo ha solicitado hoy de forma oficial el indulto para Cañedo, ya que consideran que ser justo no puede ser ilegal y a Alberto como «un ejemplo para la sociedad de cómo un alcalde debe defender los intereses de su pueblo hasta última instancia», ha indicado la plataforma en una nota.