La Junta se ofrece a Madrid en la investigación a la empresa del extremeño fallecido en el derrumbe 01:06 La empresa extremeña Tygma está citada la próxima semana para aportar toda la documentación EUROPA PRESS Viernes, 25 mayo 2018, 16:51

La directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, Sandra Pacheco, ha trasladado a la Comunidad de Madrid su ofrecimiento para colaborar si fuera necesario en la investigación a la empresa extremeña Tygma, a la que pertenecía el obrero José María Sánchez, de Malpartida de Plasencia (Cáceres), uno de los dos fallecidos en el derrumbe de un edificio en obras en el centro de la capital este pasado martes.

Pacheco ha señalado que inicialmente la investigación sobre lo ocurrido la han iniciado el Instituto Regional de Seguridad y Salud y la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid, y que se puso en contacto con su homólogo madrileño cuando tuvo conocimiento del accidente, que se encuentra «en fase inicial de investigación». «Están recabando todos los datos», ha dicho.

Además, ha señalado que la empresa radicada en Malpartida de Plasencia (Cáceres) está citada la próxima semana para aportar toda la documentación. De esta forma, ha insistido en que será la Inspección de Trabajo la que investigará lo ocurrido.

«Si se derivase alguna infracción más grave y que diera lugar a la vía penal, la fiscalía actuará de oficio y si en algún caso la Comunidad de Madrid pidiese ayuda a la Junta de Extremadura, estaremos a lo que corresponda en el momento», ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Mérida, con motivo del minuto de silencio celebrado en la Asamblea en memoria del trabajador fallecido.

Pacheco ha señalado asimismo que una vez confirmado el fallecimiento del obrero, transmitió en nombre de la Junta el pésame a la familia, al tiempo que ha indicado que su muerte impulsa a la Administración regional a «seguir trabajando» en la prevención de riesgos laborales, a concienciar no solo en el uso de los elementos individuales de protección, sino de los «usos colectivos de las obras que cuando comiencen estén bien aseguradas».

«La prevención es individual pero también colectiva», ha remarcado con respecto a que las empresas han de ser responsables en cuanto a garantizar las condiciones de seguridad de sus trabajadores.

«La Junta no va a cesar en el empeño de seguir hablando de concienciación, la importancia de la educación y de la apuesta por la prevención de riesgos laborales, a los trabajadores extremeños que trabajen en Extremadura, o empresas extremeñas que trabajen fuera de Extremadura como es el caso», ha dicho.

CCOO, acusación particular

En el acto de homenaje convocado en el parlamento extremeño, también ha estado la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, quien ha recordado que su formación en la comunidad de Madrid se ha personado como acusación particular contra la empresa «que ha permitido, por no tener un plan de evaluación de riesgos, la muerte de este trabajador».

«Un trabajador que, por el hecho de ir a trabajar en unas condiciones donde el empresario no ha puesto los medios para que no ocurra su muerte, no volverá ni a ver a su familia, ni a estar en su casa ni en su entorno», ha lamentado.

Chacón ha remarcado que se trata de un asunto «lo suficientemente grave» para que las administraciones públicas y, fundamentalmente, las empresas, pongan los recursos necesarios para evitar situaciones como esta, en la que se trata de «la vida de las personas por el mero hecho de ejercer un derecho constitucional, que es el trabajo».

Con esta denuncia, el sindicato pretende erradicar «riesgos innecesarios» que provocan la «muerte de los trabajadores», que espera que sea la última que ocurra.

Por su parte, la responsable de Políticas Sociales, Igualdad y Salud Laboral de UGT Extremadura, María José Ladera, ha mostrado su pesar por el fallecimiento del obrero extremeño, una «víctima más de un accidente laboral mortal».

Al respecto, ha reivindicado que la prevención de riesgos laborales «no es algo baladí» y que esta materia debe elevarse a una cuestión de «primer orden social, laboral y político», al tiempo que ha remarcado la importancia de la inversión de las empresas, el fomento de la cultura preventiva y la información en este ámbito.

«Es muy importante que antes de emprender o realizar cualquier tipo de trabajo, se haga una evaluación de prevención de riesgos laborales del trabajo que se va a realizar», con el fin de evitar nuevos accidentes.