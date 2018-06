La junta local del PP de Trujillo se renueva en un 80 por ciento Acto en la presentación de la lista de la junta local. :: JSP Casero asegura que si su partido le propone liderar la lista electoral, «me lo plantearé» JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Martes, 12 junio 2018, 08:14

El Partido Popular de Trujillo presentó ayer su nueva junta local, con una renovación del 80 por ciento de sus integrantes. Presidido, de nuevo, por Alberto Casero, este órgano de dirección está formado por 31 personas. Ese acto de presentación, que fue en el centro iNovo, contó con la asistencia de los dirigentes populares Fernando Manzano, Cristina Teniente y José Ángel Sánchez, junto a diferentes afiliados. La candidatura de Casero para liderar el partido ha sido la única que se presentó.

Este responsable afirmó que le acompañan en esta junta local hombres y mujeres que representan a diferentes sectores de la sociedad. También afirmó que junto a las incorporaciones, están personas con experiencia conocedoras de la realidad del municipio.

Junto a Casero, en los puestos de mayor responsabilidad, está como secretario general, Manuel González y como coordinadora general y responsable de acción electoral y municipal, Inés Rubio, que vuelve a coger peso dentro del partido.

Este órgano de dirección cuenta también con once vicesecretarías. Sus responsables son Alejandro Cancho (Comunicación, Presidencia y Relaciones Institucionales), María Duchel (Acción Social y Vivienda), Juan Gabriel Blázquez (Juventud y Deporte), Felisa Jiménez (Educación y Cultura), Francisco José Sánchez (Economía Emprendimiento e Innovación), Juan Manuel Mariscal (Industria y Comercio), Nazareth Mateos (Agricultura y Ganadería), Antonio Suero (Medio Ambiente y Desarrollo Rural), Diana Mateos (Movilización), Daniel Vega (Acción Sectorial) y Ángela Alvarado (Estudios y Programas). Además, están los concejales populares, que son miembros natos de esta junta local y otros diez vocales.

El dirigente popular aseguró que el objetivo de este órgano de dirección es seguir trabajando para intentar conseguir la confianza en las próximas elecciones municipales. «Es una apuesta nueva por seguir creciendo y sumando gente».

A preguntas del diario Hoy, apuntó que ahora no es tiempo de hablar de la posibilidad de liderar la candidatura del Partido Popular en el Ayuntamiento de Trujillo. Eso sí, matizó que siempre está a disposición de su partido. «Si me lo proponen, me lo plantearé, pero como todavía no me lo han propuesto, no me lo he planteado», sentenció.