La jueza dice que la muerte de la familia que practicaba barranquismo en Jerte fue un accidente
Decreta el archivo de la causa penal abierta contra la empresa que organizó la actividad
ANA B. HERNÁNDEZ
Jueves, 19 abril 2018

«Una súbita gran ola de agua, imprevisible y excepcional», causó la muerte de cuatro miembros de una familia de Don Benito el 6 julio de 2017, cuando practicaban barranquismo en la garganta Los Hoyos, en Jerte.

Por este motivo, porque la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia no encuentra culpabilidad en la empresa que la organizó, delito de homicicio por imprudencia ni de lesiones por imprudencia, ha decretado el archivo de la causa penal abierta contra la misma. Porque, tal como explica en el auto de fecha 6 de marzo, la tragedia que asoló entonces a Extremadura fue un accidente.

El monitor tenía la formación precisa y desarrolló la actividad con los medios requeridos. Lo que ocurrió fue que una avalancha de agua les sorprendió a todos, tanto al monitor como a los cinco miembros de la familia que realizaban el descenso en el barranco Los Hoyos, que acabó con la vida de los padres y dos de los tres hermanos. Solo el monitor y el pequeño de ellos lograron sobrevivir.

La jueza señala que por los reconocimientos sobre el terreno practicados, tras el fatal accidente, se desconocen las causas que motivaron «el aumento súbito del volumen de agua en tal magnitud que arrastró al grupo que practicaba barranquismo». Pero que sí que se produjo la crecida y que ésta fue «sorpresiva e imprevista». Porque el histórico del barranco no hacía prever una crecida de tal intensidad y porque «las lluvias caídas en el periodo en el que se produjo el accidente eran de intensidad moderada a leve».

Por eso «solo la salida del cauce» de quienes practicaban barranquismo «hubiera garantizado su supervivencia». Y con la información de la que se disponía ese día, la decisión de llevar a cabo la actividad «no fue desacertada».

En definitiva decreta el sobreseimiento de la causa porque «carecemos de elementos suficientes para proseguir las actuaciones al haberse agotado la investigación». Porque, tal como resume la jueza, «de los datos obrantes en autos, se comprueba que la avenida que sobrevino el 6 de julio de 2017, no pudo preverse por mucho que las previsiones daban lluvia, puesto que dichas previsiones no eran de copiosísimas lluvias, dada la estación de verano en la que se produjo». Además, añade, «el barranco era adecuado para principiantes, no pudo ni debió preverse que se produciría un fenómeno tormentoso determinante de la súbita avenida y, caso de producirse, que ocasionara una ola de grandes dimensiones como la que se produjo». Por eso, concluye, «se actuó conforme a la norma, de forma cuidadosa y diligente, de manera que no pudo evitarse el resultado en el punto exacto en el que les sobrevino la crecida, pues solo podrían haberse salvado de estar fuera del cauce del río». Motivo, por eso, por el que solo sobrevivieron el monitor y el menor de la familia: «Estaban a punto de terminar el recorrido cuando desgraciadamente les alcanzó la crecida de agua con una fuerza sobrenatural que arrolló a las personas que fallecieron, siendo que el monitor salvó su vida porque pudo agarrarse a un tronco de grandes dimensiones hasta que pasó la crecida, y el niño mas pequeño porque el golpe fortísimo de agua lo desplazó hacia fuera del barranco».

No tuvieron la misma suerte ni sus padres ni sus dos hermanas. El matrimonio formado por José García-Margallo Solo de Zaldívar y Macarena Guisado, ambos de 43 años, y sus dos hijas, Lourdes y Macarena, de 9 y 11 años, fallecieron.